El himno de ese país latinoamericano se posiciona en el tercer lugar global debido a su riqueza instrumental y complejidad melódica. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El himno de ese país latinoamericano se posiciona en el tercer lugar global debido a su riqueza instrumental y complejidad melódica. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Una reciente clasificación de la revista británica The Economist evaluó las composiciones patrias de diversos países bajo criterios de musicalidad, emotividad y capacidad para transmitir identidad cultural. Según la publicación inglesa, muchas de las obras analizadas sufren armonías monótonas y lugares comunes aburridos. A pesar de este panorama general, la evaluación rescata que algunas piezas logran un impacto emocional sobresaliente debido a su fuerza expresiva.

En la cima de esta lista global resalta el himno de Sudáfrica, calificado por el medio europeo como la obra más destacada de toda la muestra. Los analistas premiaron su mezcla de lenguas y el profundo significado histórico que posee dentro del contexto de la lucha contra el apartheid. De este modo, la nación africana se corona con el galardón máximo gracias a una creación artística que une a su pueblo.

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La composición musical de Uruguay se posiciona en el podio global por su riqueza instrumental y su espíritu operístico. El análisis británico la compara incluso con una obertura de Gioachino Rossini debido a su complejidad melódica y profundidad emocional. De este modo, la creación uruguaya asegura su lugar entre los tres primeros puestos del ámbito internacional gracias a su fuerza artística.

Esta solemne estructura patria destaca por su extensión y equilibrio sonoro, características que le permitieron superar a símbolos tradicionales como el de Perú en el prestigioso ranking. La pieza oriental será entonada con fuerza en la Copa del Mundo 2026, consolidándose como la máxima representación de América Latina por su excelencia armónica.

Top 10 himnos más bellos según The Economist

Sudáfrica – 'Nkosi Sikelel’iAfrika'

Federación de Rusia – Himno nacional

Uruguay – 'Orientales, la Patria o la Tumba'

Brasil – Himno Nacional

Ucrania – 'Sche ne vmerla'

Japón – 'Kimigayo'

Israel – 'Hatikvah'

Nepal – 'Sayaun Thunga Phool Ka'

Alemania – 'Deutschlandlied'

Estados Unidos – 'The Star-Spangled Banner'

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La melodía nacional sudafricana lidera la clasificación de la prestigiosa revista británica gracias a su fuerza evocadora, su relevancia histórica y su capacidad para reflejar liberación y unidad. El semanario argumentó que muchas creaciones patrias sufren armonías monótonas y lugares comunes aburridos, un estándar que esta pieza supera de manera rotunda mediante su potente combinación musical.

Por su parte, la selección celeste, cuyo cántico patrio alcanzó el tercer puesto en la misma lista, integrará el Grupo H en la próxima cita de la FIFA. El combinado sudamericano disputará tres encuentros en Norteamérica en junio del 2026.