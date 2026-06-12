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Economía

Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: proyecto plantea aumento gradual hasta 2030 ¿cuánto recibirían este año?

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para otorgar de forma gradual gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS. En julio recibirían una gratificación equivalente al 10% de su remuneración mensual.

Trabajadores CAS exigen gratificación completa en julio.
Trabajadores CAS exigen gratificación completa en julio. | Composición LR
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El Poder Ejecutivo presentó este 12 de junio un proyecto de ley que propone implementar de manera progresiva las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores sujetos al régimen CAS. La iniciativa plantea que el beneficio alcance el 100% de la remuneración mensual de forma gradual hasta 2030.

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El proyecto establece una implementación escalonada de estos derechos laborales con el objetivo de compatibilizar su reconocimiento con la capacidad presupuestaria de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

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La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas incluidas en la propuesta de ley que aprueba créditos suplementarios para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y asegurar la transición democrática.

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que es necesario aprobar una norma complementaria que establezca requisitos, procedimientos y criterios para la aplicación progresiva de estos beneficios, respetando los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

Gratificación de trabajadores CAS sería progresiva: este 2026 recibirían 10% y el 100% en 2030

La iniciativa plantea que las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la CTS, se implementen de manera progresiva hasta alcanzar el equivalente al 100% de la remuneración mensual.

Aunque el proyecto de ley no precisa los porcentajes que corresponderán a cada año, el Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos advirtió previamente que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluaba una propuesta con una aplicación gradual de los beneficios laborales.

Según las capturas de un documento difundido por el dirigente sindical César Espinoza, el esquema contemplaría el siguiente cronograma para las gratificaciones:

  • 2026: 10% de la remuneración mensual.
  • 2027: 20% de la remuneración mensual.
  • 2028: 30% de la remuneración mensual.
  • 2029: 50% de la remuneración mensual.
  • 2030: 100% de la remuneración mensual.

De concretarse esta propuesta, los trabajadores CAS no recibirían una gratificación equivalente a un sueldo completo en julio de 2026, sino únicamente el 10% de su remuneración. El beneficio recién alcanzaría el 100% del salario mensual en 2030.

Trabajadores CAS exigen gratificación completa en julio

Luego de las protestas impulsadas por más de 50 organizaciones sindicales, los representantes de los trabajadores consiguieron establecer una mesa de diálogo con el MEF.

Según informó Espinoza, en estas conversaciones se habría descartado la aplicación de esquemas de gradualidad o progresividad para la entrega de los nuevos beneficios laborales. "No se modificará el espíritu de la ley", afirmó.

Los gremios sindicales defienden que la gratificación de julio sea abonada en su totalidad, equivalente a una remuneración mensual completa, conforme a lo aprobado por el Congreso y posteriormente promulgado por el Ejecutivo.

El costo fiscal supera los S/3.000 millones

La exposición de motivos advierte que la aplicación plena e inmediata de las gratificaciones y la CTS para los CAS generaría un costo estimado de S/3.016.868.855 para el sector público. De ese total, S/1.795 millones corresponderían al Gobierno Nacional, S/733,9 millones a los gobiernos regionales y S/487,8 millones a los gobiernos locales.

Asimismo, el documento indica que una implementación inmediata provocaría desfinanciamiento en las planillas de los distintos niveles de gobierno, por lo que considera necesario establecer criterios de progresividad para aplicar la Ley N.° 32563 sin afectar otras obligaciones institucionales.

Proyecto busca preservar la sostenibilidad fiscal

El Ejecutivo sostiene que el esquema gradual permitirá reducir el impacto fiscal que tendría la aplicación inmediata de los beneficios reconocidos para los trabajadores CAS.

Según la exposición de motivos, la medida facilitará una adecuación progresiva de la programación presupuestaria de las entidades públicas y contribuirá a evitar riesgos de desfinanciamiento.

Además, señala que la propuesta permitirá otorgar predictibilidad y uniformidad en la implementación de las gratificaciones y la CTS, estableciendo mecanismos claros para su aplicación y compatibilizando el reconocimiento de derechos laborales con la capacidad presupuestaria de las entidades públicas. El costo estimado de la medida durante el año fiscal 2026 asciende a S/57,38 millones.

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