Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Mundial 2026

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

Estados Unidos se enfrenta ante Paraguay en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: Selección de Estados Unidos

Estados Unidos se enfrenta ante Paraguay en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: Selección de Estados Unidos

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO juegan HOY viernes 12 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el SoFi Stadium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026 14:27 ¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Paraguay? En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. 13:46 ¡Bienvenidos! Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Esta noche se enfrentan Estados Unidos y Paraguay por la fecha 1 del Mundial 2026.

El elenco americano busca iniciar con pie derecho su participación en el Grupo D. Los dirigidos por Mauricio Pochettino tendrán la obligación de conseguir un triunfo, teniendo en cuenta que juegan como locales, siendo uno de los tres anfitriones del certamen mundialista. Por el lado de Paraguay, llega en un gran momento al mando de Gustavo Alfaro y suele ser un rival complicado.

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Paraguay?

En territorio peruano, el duelo entre estadounidenses y sudamericanos se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (13/06)

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026?

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, contará con varias opciones para seguir la transmisión. América TV (canal 4) te traerá la cobertura para señal abierta, mientras que DirecTV hará lo propio por la señal de cable para todo Sudamérica.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay online gratis?

Si deseas ver Estados Unidos vs Paraguay online gratis, podrás hacerlo en las plataformas América TV GO, Dsports, Disney Plus y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Estados Unidos vs Paraguay: posibles formaciones

Estos son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Estados Unidos : Freese; Richards, McKenzie, Ream; Dest, McKennie, Adams, Robinson; Tillman, Pulisic y Balogun.

: Freese; Richards, McKenzie, Ream; Dest, McKennie, Adams, Robinson; Tillman, Pulisic y Balogun. Paraguay: Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Cubas, Bobadilla, Mauricio; Almirón y Sanabria.

Estados Unidos vs Paraguay: pronóstico

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a la selección de Estados Unidos.

Betsson: gana Estados Unidos (2,12), empate (3,25), gana Paraguay (3,90)

Betano: gana Estados Unidos (2,15), empate (3,20), gana Paraguay (4,05)

Bet365: gana Estados Unidos (2,10), empate (3,25), gana Paraguay (3,70)

1XBet: gana Estados Unidos (2,16), empate (3,32), gana Paraguay (3,98)

Caliente: gana Estados Unidos (2,12), empate (3,25), gana Paraguay (3,85)

Doradobet: gana Estados Unidos (2,13), empate (3,27), gana Paraguay (3,86).

Historial Estados Unidos vs Paraguay: últimos partidos

Estos son los cinco encuentros más recientes entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso internacional.