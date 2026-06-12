HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Keiko Fujimori ya hace sentir su poder absoluto? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Mundial 2026

El partido por la primera fecha del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay se disputará en el SoFi Stadium de California. El conjunto norteamericano debutará en el certamen jugando con su público ante un duro rival.

Estados Unidos se enfrenta ante Paraguay en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: Selección de Estados Unidos
Estados Unidos se enfrenta ante Paraguay en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: Selección de Estados Unidos

MOMENTOS DESTACADOS

14:27
¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Paraguay?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

Compartir

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO juegan HOY viernes 12 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el SoFi Stadium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026

14:27
12/6/2026

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Paraguay?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

13:46
12/6/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Esta noche se enfrentan Estados Unidos y Paraguay por la fecha 1 del Mundial 2026.

El elenco americano busca iniciar con pie derecho su participación en el Grupo D. Los dirigidos por Mauricio Pochettino tendrán la obligación de conseguir un triunfo, teniendo en cuenta que juegan como locales, siendo uno de los tres anfitriones del certamen mundialista. Por el lado de Paraguay, llega en un gran momento al mando de Gustavo Alfaro y suele ser un rival complicado.

PUEDES VER: Fixture Mundial 2026: revisa las fechas y horarios de todos los partidos confirmados por FIFA

lr.pe

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Paraguay?

En territorio peruano, el duelo entre estadounidenses y sudamericanos se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (13/06)

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026?

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, contará con varias opciones para seguir la transmisión. América TV (canal 4) te traerá la cobertura para señal abierta, mientras que DirecTV hará lo propio por la señal de cable para todo Sudamérica.

PUEDES VER: Canadá vs Bosnia EN VIVO HOY vía América TV: alineaciones y horario del partido del grupo B del Mundial 2026

lr.pe

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay online gratis?

Si deseas ver Estados Unidos vs Paraguay online gratis, podrás hacerlo en las plataformas América TV GO, Dsports, Disney Plus y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Estados Unidos vs Paraguay: posibles formaciones

Estos son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Estados Unidos: Freese; Richards, McKenzie, Ream; Dest, McKennie, Adams, Robinson; Tillman, Pulisic y Balogun.
  • Paraguay: Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Cubas, Bobadilla, Mauricio; Almirón y Sanabria.

Estados Unidos vs Paraguay: pronóstico

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a la selección de Estados Unidos.

  • Betsson: gana Estados Unidos (2,12), empate (3,25), gana Paraguay (3,90)
  • Betano: gana Estados Unidos (2,15), empate (3,20), gana Paraguay (4,05)
  • Bet365: gana Estados Unidos (2,10), empate (3,25), gana Paraguay (3,70)
  • 1XBet: gana Estados Unidos (2,16), empate (3,32), gana Paraguay (3,98)
  • Caliente: gana Estados Unidos (2,12), empate (3,25), gana Paraguay (3,85)
  • Doradobet: gana Estados Unidos (2,13), empate (3,27), gana Paraguay (3,86).

Historial Estados Unidos vs Paraguay: últimos partidos

Estos son los cinco encuentros más recientes entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso internacional.

  • Estados Unidos 2-1 Paraguay | 15.11.25 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 1-0 Paraguay | 27.03.18 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 1-0 Paraguay | 11.06.16 | Copa América 2016
  • Estados Unidos 0-1 Paraguay | 29.03.11 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 1-3 Paraguay | 2.07.07 | Copa América 2007
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Canadá vs Bosnia EN VIVO HOY vía América TV: alineaciones y horario del partido del grupo B del Mundial 2026

Canadá vs Bosnia EN VIVO HOY vía América TV: alineaciones y horario del partido del grupo B del Mundial 2026

LEER MÁS
Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral

Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral

LEER MÁS
¿América TV transmitirá el partido Canadá vs Bosnia? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

¿América TV transmitirá el partido Canadá vs Bosnia? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canadá vs Bosnia EN VIVO HOY vía América TV: gol de Lukic en el partido del Mundial 2026

Canadá vs Bosnia EN VIVO HOY vía América TV: gol de Lukic en el partido del Mundial 2026

LEER MÁS
Fútbol hoy EN VIVO: quién juega este viernes 12 de junio y dónde ver gratis

Fútbol hoy EN VIVO: quién juega este viernes 12 de junio y dónde ver gratis

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

LEER MÁS
¿América TV transmitirá el partido Canadá vs Bosnia? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

¿América TV transmitirá el partido Canadá vs Bosnia? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Horarios y transmisión EN DIRECTO

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Horarios y transmisión EN DIRECTO

LEER MÁS
Universitario vs Pirata FC EN VIVO Copa Caliente 2026: ¿A qué hora juega y dónde ver partido de hoy?

Universitario vs Pirata FC EN VIVO Copa Caliente 2026: ¿A qué hora juega y dónde ver partido de hoy?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025