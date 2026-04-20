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Economía

Perú fortalece la porcicultura: consumo se triplica, producción crece y se concreta exportación de carne de cerdo a Singapur

El consumo per cápita llegó a 11 kilos en 2025, impulsado por campañas, mejoras sanitarias y mayor tecnificación. El país logra exportar carne de cerdo al mercado asiático tras cumplir estándares internacionales.

Consumo de carne de cerdo en el Perú se consolida como el segundo más importante del país.
Consumo de carne de cerdo en el Perú se consolida como el segundo más importante del país. | Foto: La República

El consumo de carne de cerdo en el Perú se consolidó como el segundo más importante del país al alcanzar 11 kilos por persona en 2025, triplicando el volumen registrado hace una década. Este crecimiento refleja cambios en los hábitos alimenticios y el impulso sostenido de la cadena productiva.

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“El desempeño refleja cambios en los hábitos alimenticios, así como el impulso de la cadena productiva”, indicó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el marco de la Semana del Cerdo Peruano, donde se promueve el fortalecimiento del sector junto a la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci).

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Producción porcina: crecimiento, tecnificación y regiones clave

El fortalecimiento del sector se impulsa mediante acciones conjuntas entre el Midagri y Asoporci, enfocadas en elevar el consumo, mejorar la producción y aumentar la competitividad. Actualmente, el país cuenta con una población de 3 millones 697.086 porcinos y una producción anual de 289.000 toneladas de carne.

La actividad se concentra principalmente en Lima (46,1%), La Libertad (11,2%) e Ica (8,4%), evidenciando una transición progresiva hacia sistemas más tecnificados. Aunque el 58% de la crianza es de traspatio y el 4% corresponde a producción familiar, la crianza intensiva —que representa el 38%— concentra el 75% del volumen total, mostrando avances en productividad.

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Campañas de consumo y mejoras normativas del sector

El crecimiento del consumo responde al trabajo articulado del Midagri, a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, junto con los productores. Entre las principales iniciativas destacan las campañas “Come cerdo, come sano” y el “Día del Chicharrón”, orientadas a promover el consumo y posicionar la carne de cerdo como una opción saludable.

Paralelamente, se impulsan mejoras normativas como la ampliación de umbrales ambientales en el reglamento del sector agrario (RGASAR) y ajustes en el Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Estas medidas buscan fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo del sector porcino.

Sanidad animal y exportación a Singapur

En el ámbito sanitario, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) implementa el Plan de Erradicación de la fiebre porcina clásica, logrando declarar 14 regiones libres de esta enfermedad. Este avance fortalece la sanidad animal y amplía oportunidades de acceso a mercados internacionales.

Como resultado, el Perú obtuvo la autorización oficial para exportar carne de ave y cerdo a Singapur, un destino estratégico en Asia con más de 6 millones de consumidores y alto poder adquisitivo. La aprobación confirma el cumplimiento de estándares internacionales y posiciona al país como proveedor competitivo.

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