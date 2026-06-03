HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko vs. Sánchez: ¿Las mujeres están en la agenda electoral? | Que No Se Te Olvide

Economía

Sueldo de trabajadores nocturnos aumentaría si Congreso aprueba proyecto del recargo de 35% sobre la remuneración: ¿cuánto más recibirían?

La Comisión de Trabajo aprobó un predictamen que modifica el cálculo del trabajo nocturno. La propuesta plantea que el recargo de 35% se aplique sobre la remuneración real del trabajador y no sobre la RMV, lo que podría elevar los ingresos de quienes laboran en ese horario.

El Proyecto de Ley 13597/2025-CR propone derogar el artículo 8 de la Ley de Jornada de Trabajo, elevando el recargo por nocturnidad al 35% sobre la remuneración mensual del trabajador.
El Proyecto de Ley 13597/2025-CR propone derogar el artículo 8 de la Ley de Jornada de Trabajo, elevando el recargo por nocturnidad al 35% sobre la remuneración mensual del trabajador. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el martes 2 de junio un predictamen que propone modificar de manera sustancial el régimen laboral aplicable a los trabajadores del sector privado que realizan labores entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. La iniciativa, contenida en el Proyecto de Ley 13597/2025-CR, plantea derogar el artículo 8 de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo.

Únete a nuestro canal de política y economía

El principal cambio consiste en que el recargo por nocturnidad dejaría de estar vinculado únicamente a la Remuneración Mínima Vital (RMV) para convertirse en un adicional calculado sobre la remuneración mensual.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

De aprobarse la propuesta, quienes laboran en horario podrían recibir un incremento equivalente al 35% de su sueldo, además de nuevas reglas para las horas extras realizadas durante o alrededor de la jornada nocturna.

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

lr.pe

Trabajo nocturno: así cambiaría el pago del recargo de 35% con el proyecto

El predictamen propone que el recargo por trabajo nocturno sea equivalente al 35% por hora o fracción, calculado sobre la remuneración mensual del trabajador y considerando el valor hora correspondiente. Para ello, se plantea derogar el artículo 8 del Decreto Legislativo 854, que actualmente establece el esquema de remuneración nocturna vigente.

Bajo las reglas actuales, ningún trabajador nocturno puede percibir una remuneración inferior a la RMV incrementada en 35%, lo que funciona como un monto mínimo remunerativo.

En la práctica, ello implica que trabajadores con remuneraciones superiores a dicho umbral no reciben automáticamente un pago adicional por laborar de noche. La propuesta busca modificar esta lógica y convertir el 35% en un recargo asociado directamente al sueldo que percibe cada trabajador.

PUEDES VER: Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

lr.pe

Horas extras tendrían recargo adicional de 10%

El texto aprobado también incorpora cambios en el tratamiento de las horas extras vinculadas al horario nocturno. Según la propuesta, se considerarán horas extras contiguas aquellas realizadas inmediatamente antes o después del período nocturno, siempre que no exista una interrupción mayor de 60 minutos entre ambas jornadas.

Para estos casos se establece un recargo adicional de 10%, que se sumaría a la sobretasa legal por trabajo en sobretiempo.

Asimismo, cuando las horas extras se desarrollen dentro del propio horario nocturno, el trabajador tendría derecho a recibir simultáneamente el recargo por nocturnidad y la sobretasa legal por horas extras, sin posibilidad de compensación o absorción entre ambos conceptos. El predictamen añade que estos pagos deberán efectuarse en dinero y registrarse en planilla.

Los riesgos para la salud que sustentan el proyecto de recargo del 35%

La Comisión de Trabajo sustentó la propuesta señalando que el trabajo nocturno puede generar efectos en la salud física y mental de los trabajadores.

Según se argumentó, diversos estudios y referencias comparadas relacionan los turnos nocturnos con alteraciones del sueño, fatiga, ansiedad, enfermedades cardiovasculares y mayores niveles de accidentabilidad laboral. Bajo este análisis, la comisión concluyó que el régimen actual resulta insuficiente para compensar los riesgos asociados a estas jornadas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Congreso: Comisión de Ética aprueba sancionar con una amonestación pública a Kira Alcarraz

Congreso: Comisión de Ética aprueba sancionar con una amonestación pública a Kira Alcarraz

LEER MÁS
Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

LEER MÁS
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros no pagarán TUUA por conexiones nacionales, pero tarifa internacional se mantiene

Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros no pagarán TUUA por conexiones nacionales, pero tarifa internacional se mantiene

LEER MÁS
Seis empresas vinieron a invertir mil millones cada una en gas peruano y el Estado las ahuyentó a todas: la historia que explica la crisis actual según un exministro de Energía y Minas

Seis empresas vinieron a invertir mil millones cada una en gas peruano y el Estado las ahuyentó a todas: la historia que explica la crisis actual según un exministro de Energía y Minas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025