El estudio amplía el registro de biodiversidad del país andino, revelando fósiles de dinosaurios y aves ancestrales. Los científicos advierten sobre el riesgo de la urbanización en estos valiosos sitios paleontológicos. | Ilustración con IA/ChatGPT/Universidad de Chile

El estudio amplía el registro de biodiversidad del país andino, revelando fósiles de dinosaurios y aves ancestrales. Los científicos advierten sobre el riesgo de la urbanización en estos valiosos sitios paleontológicos. | Ilustración con IA/ChatGPT/Universidad de Chile

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La costa de Algarrobo reveló descubrimientos que transforman la historia paleontológica de Chile. Investigaciones de la Universidad de Chile confirman que estas rocas litorales albergan restos de animales terrestres y aves que convivieron con reptiles marinos del Cretácico Superior, hace unos 69 millones de años. El paleontólogo Sergio Soto Acuña, autor principal del estudio publicado en Cretaceous Research, explicó el hallazgo: "Nos dimos cuenta de que este ecosistema era un poco más complejo. No solamente involucraba especies marinas, sino que también había cercanía, alguna condición costera".

Esta evidencia surge gracias a recientes campañas de terreno y a la revisión de colecciones históricas que tenían interpretaciones limitadas. Los análisis exponen un entorno diverso y escasamente documentado en la región sudamericana. Respecto al impacto de la investigación, el especialista Rodrigo Otero destacó: "Algarrobo nos está informando de algo que había pasado absolutamente desapercibido en el mapa ecológico o paleoecológico".

¿Qué dinosaurios y aves ocultaban los fósiles de Chile central?

Un equipo científico determinó que varios fósiles clasificados previamente como reptiles marinos corresponden a "al menos uno de ellos, a la parte más proximal, o sea, más cerca del cuerpo, de un fémur, el hueso de la pata, de un dinosaurio herbívoro", según el especialista Soto Acuña. En particular, una sección proximal de fémur vincula estos restos con los ornitópodos, conocidos popularmente en Sudamérica como "pico de pato".

Asimismo, los investigadores examinaron fragmentos de aves ancestrales que la literatura previa ubicaba en rocas de hace 40 millones de años. La reciente inspección situó las piezas en el Cretácico Superior, lo cual consolida tales vestigios como los más remotos del país andino. "Probablemente corresponden a aves modernas, del grupo de las actuales, pero ya presentes en la época de los dinosaurios ahí en Chile central", destacó el experto.

Finalmente, el análisis resalta la trascendencia de preservar colecciones históricas en los museos, donde múltiples piezas permanecieron guardadas por décadas bajo la etiqueta de plesiosaurios. Mediante metodologías actuales, los expertos extrajeron datos inéditos sobre la fauna continental que coexistió con los entornos oceánicos del pasado. Al respecto, Rodrigo Otero afirmó: "Lo que alguna vez pudo ser interpretado como huesos de vertebrados marinos dudosos, podrían ser restos de dinosaurios que pasaron desapercibidos".

¿Por qué el yacimiento paleontológico de Algarrobo revolucionó el estudio del Cretácico Superior?

Los descubrimientos en Algarrobo transforman la visión sobre los ecosistemas del Cretácico Superior en Chile central, al demostrar la coexistencia de fauna terrestre, aves y reptiles marinos en un entorno costero dinámico. Este avance amplía el registro de biodiversidad prehistórica y subraya la urgencia de resguardar el sitio paleontológico para análisis futuros.

A pesar de los progresos, persisten interrogantes debido a que numerosas piezas recuperadas están fragmentadas, un obstáculo que frena la clasificación exacta de especímenes inéditos. El experto Acuña recalcó que las muestras exigen análisis adicionales para definir su ecología profunda, y advirtió: "Nos estamos dando cuenta de que tenemos acá, al lado, un yacimiento paleontológico importantísimo, con mucho potencial, y que está a punto de desaparecer".

Por último, los científicos exhortan a equilibrar la expansión urbana y turística con la defensa del patrimonio geológico local. El desgaste ambiental por erosión y el avance de infraestructura moderna ponen en riesgo los afloramientos litorales, elementos clave que aportan datos cruciales. Como concluye el grupo de expertos: "Sabemos que es un yacimiento supervalioso, del que está saliendo información en forma periódica y van a seguir apareciendo publicaciones científicas".