Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"

Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"

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Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"

“Yo no soy comunista. Yo en mi vida he expropiado. No es una política nuestra expropia o estatizar. Yo creo en mi trabajo”, dijo.