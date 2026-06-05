Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"
El candidato de Juntos por el Perú dejó claro que la expropiación ni estatizar empresas será una política de gobierno.
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Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"
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Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"
“Yo no soy comunista. Yo en mi vida he expropiado. No es una política nuestra expropia o estatizar. Yo creo en mi trabajo”, dijo.