Maricultores exigen presupuesto para proyectos productivos en el mar de San José

Por años, los maricultores del distrito de San José, en la región Lambayeque, han visto cómo la producción de yuyo y conchas de abanico no es explotada por la falta de presupuesto público para la ejecución de proyectos. Hoy, ante un nuevo compromiso del ministro de la Producción, César Quispe Luján, con esta actividad, exigen resultados concretos en el menor tiempo posible.

El dirigente de los maricultores sanjosefinos, Pablo Galán Samillán, explicó que el último fin de semana, en su reciente visita a Lambayeque, el titular de Produce asumió la responsabilidad de intermediar para la ejecución de la ley que faculta a los gobiernos regionales y locales para que financien con dinero público los proyectos productivos portuarios y de acuicultura. Con ello, se abriría una oportunidad para los lambayecanos.

"Queremos que una vez asumidos los compromisos con los maricultores de Lambayeque, el ministro regrese con resultados (…) Tan pronto tengamos el financiamiento lo que vamos a empezar a hacer es el proyecto de yuyo, porque tenemos la pradera más grande del norte, que está en Cherrepe. También tenemos un proyecto de conchas de abanico. Nosotros queremos ser exportadores", explicó el dirigente.

Más de 1.500 maricultores beneficiados

Galán Samillán explicó que para emprender estos proyectos productivos que luego serán autosostenibles, se requiere, al menos, 1.5 millones de soles. Con ello se estaría beneficiando a más de 1.500 maricultores que en la actualidad tienen que dedicarse a otras actividades, desperdiciando sus conocimientos. Queda en manos de las autoridades hacer realidad este tipo de iniciativas.

"Ya tenemos proyectos pilotos que hemos impulsado con nuestro dinero. Hace falta el presupuesto más importante", concluyó.