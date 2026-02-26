El Niño Costero: ADEX pide fortalecer la infraestructura para proteger las campañas de arándanos, palta y café

La eventual llegada del Fenómeno de El Niño ha generado incertidumbre y preocupación para el sector agroexportador. Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, pidió al gobierno reforzar la gestión de infraestructura a fin de proteger las próximas campañas de arándanos, palta y café, productos que en el 2025 concentraron más del 45% del valor total de las agroexportaciones.

En 2025, las ventas al exterior de los productos agrícolas tanto tradicionales como no tradicionales sumaron US$ 1.550 millones. La agroindustria con valor agregado US$12.641 millones y el agro tradicional US$ 1.909 millones. Los productos más destacados fueron los arándanos, café, uva, palta y cacao.

No obstante, este crecimiento podría verse perjudicado tras la alerta emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre una posible activación de quebradas y huaicos. Por ello, el manejo técnico adecuado y las medidas de prevención resultan esenciales para reducir el impacto y evitar interrupciones en la cadena logística.

Asimismo, Tello enfatizó en que alcanzar otro récord, como el registrado en el 2025, es posible. “Si bien dependemos de factores climáticos, es indispensable que el sector público actúe como un aliado estratégico. En esa línea, resulta prioritario sostener los cuadros técnicos que han sido parte de la evolución de esta actividad”, puntualizó en su intervención en la conferencia de prensa en la que se dieron detalles del 24° Almuerzo Agroexportador.

A su vez, el titular del gremio, también recomendó acelerar los proyectos de infraestructura hídrica y garantizar un marco jurídico estable que brinde seguridad y estabilidad al sector. Además, indicó que el año pasado las agroexportaciones superaron los 875.000 puestos de trabajo, más de la mitad del total generado por la actividad exportadora. “Esa es la verdadera magnitud del sector: llevar desarrollo, ingresos formales y oportunidades a miles de familias en todo el país”, afirmó.

EE.UU, el principal destino de los envíos del sector agro

Recordemos que, en 2025, las exportaciones peruanas a EE.UU, el principal destino de los envíos del sector agro, alcanzaron cifras récord de US$10.2 mil millones (+6.4% interanual). Los arándanos y uvas fueron los principales productos exportados a EE.UU., principal mercado de destino para ambos.

Tello Ramírez informó que ADEX mantiene un monitoreo permanente de su política comercial. “Las recientes medidas arancelarias nos obligan a fortalecer el diálogo político-comercial y, al mismo tiempo, a acelerar la diversificación de mercados”, finalizó.

El Niño Costero podría generar pérdidas de S/291 millones

La llegada de El Niño Costero generaría sus mayores impactos en siete regiones del país: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado, según un reporte de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El informe señala que es fundamental rehabilitar carreteras, puentes, sistema de riego y servicios básicos para evitar que la paralización de actividades económicas se prolongue.

En este contexto, son 700 los distritos en todo el país que han sido declarados en estado de emergencia, debido a las lluvias asociadas al inicio de este fenómeno meteorológico, que posiblemente se fortalezca el próximo mes y se prolongue hasta noviembre.

Durante estos fenómenos (como los registrados en 2017 y 2023), las anomalías en la temperatura del mar pueden generar una mayor evaporación, la cual alimenta e intensifica las lluvias que ya se vienen presentando en los últimos días.

Como hemos visto, pese a los hitos marcado por el sector de agroexportación el año pasado, la llegada de El Niño sin una buena prevención y manejo técnico podría afectar el incremento que se ha ido construyendo.