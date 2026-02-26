HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
EN VIVO

ACUÑA Y SUS PROMESAS, PAUL JAIMES EN VIVO | EPICENTRO ELECTORAL - RÉPLICA #FEEG2026

Economía

El Niño Costero: ADEX pide fortalecer la infraestructura para proteger las campañas de arándanos, palta y café

Durante una conferencia de prensa, ADEX instó al Midagri a reforzar la prevención y gestión de infraestructura tras la llegada de este fenómeno meteorológico, con el fin de proteger las próximas campañas de arándanos, palta y café.

Solicitan al Midagri fortalecer la coordinación institucional para evitar pérdidas.
Solicitan al Midagri fortalecer la coordinación institucional para evitar pérdidas. | Andina

La eventual llegada del Fenómeno de El Niño ha generado incertidumbre y preocupación para el sector agroexportador. Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, pidió al gobierno reforzar la gestión de infraestructura a fin de proteger las próximas campañas de arándanos, palta y café, productos que en el 2025 concentraron más del 45% del valor total de las agroexportaciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

En 2025, las ventas al exterior de los productos agrícolas tanto tradicionales como no tradicionales sumaron US$ 1.550 millones. La agroindustria con valor agregado US$12.641 millones y el agro tradicional US$ 1.909 millones. Los productos más destacados fueron los arándanos, café, uva, palta y cacao. 

TE RECOMENDAMOS

AREQUIPA INUNDADA: HUAICOS AZOTAN LA CIUDAD BLANCA | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Exigen plan de contingencia al Midagri ante alza de precios del pollo y alimentos por intensas lluvias

lr.pe

No obstante, este crecimiento podría verse perjudicado tras la alerta emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre una posible activación de quebradas y huaicos. Por ello, el manejo técnico adecuado y las medidas de prevención resultan esenciales para reducir el impacto y evitar interrupciones en la cadena logística

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, Tello enfatizó en que alcanzar otro récord, como el registrado en el 2025, es posible. “Si bien dependemos de factores climáticos, es indispensable que el sector público actúe como un aliado estratégico. En esa línea, resulta prioritario sostener los cuadros técnicos que han sido parte de la evolución de esta actividad”, puntualizó en su intervención en la conferencia de prensa en la que se dieron detalles del 24° Almuerzo Agroexportador. 

A su vez, el titular del gremio, también recomendó acelerar los proyectos de infraestructura hídrica y garantizar un marco jurídico estable que brinde seguridad y estabilidad al sector. Además, indicó que el año pasado las agroexportaciones superaron los 875.000 puestos de trabajo, más de la mitad del total generado por la actividad exportadora. “Esa es la verdadera magnitud del sector: llevar desarrollo, ingresos formales y oportunidades a miles de familias en todo el país”, afirmó.  

EE.UU, el principal destino de los envíos del sector agro

Recordemos que, en 2025, las exportaciones peruanas a EE.UU, el principal destino de los envíos del sector agro, alcanzaron cifras récord de US$10.2 mil millones (+6.4% interanual). Los arándanos y uvas fueron los principales productos exportados a EE.UU., principal mercado de destino para ambos.

Tello Ramírez informó que ADEX mantiene un monitoreo permanente de su política comercial. “Las recientes medidas arancelarias nos obligan a fortalecer el diálogo político-comercial y, al mismo tiempo, a acelerar la diversificación de mercados”, finalizó. 

larepublica.pe

PUEDES VER: Nestlé se retira del negocio de helados: futuro incierto para D’Onofrio en Perú

lr.pe

El Niño Costero podría generar pérdidas de S/291 millones

La llegada de El Niño Costero generaría sus mayores impactos en siete regiones del país: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado, según un reporte de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El informe señala que es fundamental rehabilitar carreteras, puentes, sistema de riego y servicios básicos para evitar que la paralización de actividades económicas se prolongue.

En este contexto, son 700 los distritos en todo el país que han sido declarados en estado de emergencia, debido a las lluvias asociadas al inicio de este fenómeno meteorológico, que posiblemente se fortalezca el próximo mes y se prolongue hasta noviembre. 

Durante estos fenómenos (como los registrados en 2017 y 2023), las anomalías en la temperatura del mar pueden generar una mayor evaporación, la cual alimenta e intensifica las lluvias que ya se vienen presentando en los últimos días. 

Como hemos visto, pese a los hitos marcado por el sector de agroexportación el año pasado, la llegada de El Niño sin una buena prevención y manejo técnico podría afectar el incremento que se ha ido construyendo.

Notas relacionadas
Niño Costero generaría pérdidas de S/291 millones diarios en siete regiones del Perú

Niño Costero generaría pérdidas de S/291 millones diarios en siete regiones del Perú

LEER MÁS
El Niño Costero se adelanta: Senamhi confirma inicio del fenómeno con altas temperaturas y más lluvias

El Niño Costero se adelanta: Senamhi confirma inicio del fenómeno con altas temperaturas y más lluvias

LEER MÁS
Perú en alerta por Niño Costero: iniciaría en marzo y se extendería hasta noviembre, advierte ENFEN

Perú en alerta por Niño Costero: iniciaría en marzo y se extendería hasta noviembre, advierte ENFEN

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Sanz en Lima 2026: horarios, rutas de ingreso y setlist para el Estadio Nacional

Setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026: canciones que cantará este jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

Economía

Perú recibió en 2025 solo 3,4 millones de turistas y encadena seis años sin recuperar su nivel prepandemia

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a superar los S/2 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial del 24 de marzo de 2026: candidatos entre propuestas vacías y populistas para la lucha contra la criminalidad y corrupción

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

Alcalde del Cusco anuncia reunión con el presidente José María Balcázar y lo invita al Inti Raymi

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025