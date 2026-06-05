Apple anunciará en la WWDC 2026 una nueva herramienta en iOS 27 para gestionar gastos compartidos. Esta función permitirá dividir cuentas directamente desde Apple Wallet. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Apple integrará en iOS 27 una herramienta nativa para gestionar gastos compartidos, una función cotidiana que hoy requiere aplicaciones externas. La compañía tecnológica presentará este avance en la conferencia WWDC 2026, con el objetivo de facilitar la división de cuentas tras comidas o salidas grupales directamente desde sus opciones de pago actuales.

Esta utilidad destaca porque el ecosistema Android ofrece alternativas similares desde hace años mediante el software de Google y plataformas especializadas que automatizan el proceso con solo leer un ticket. Hasta el momento, el entorno del iPhone carecía de esa alternativa integrada en su sistema operativo, por lo que dependía de terceros o de cálculos manuales.

¿Qué función de Android tendrá iOS 27 para dividir cuentas con fotos de recibos?

Apple integrará en iOS 27 una herramienta automática para dividir cuentas entre varias personas, una característica que los usuarios de Android ya aprovechan mediante Google Lens y aplicaciones dedicadas. Este sistema calcula el pago correspondiente de cada integrante de un grupo tras escanear un ticket de consumo.

Según informes vinculados al desarrollo de la plataforma, la utilidad permitirá tomar una fotografía de la factura con el iPhone. A través del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) e inteligencia artificial, el software identificará los importes para separar los cargos individuales, pues manejará automáticamente impuestos y propinas, con lo que eliminará gran parte del trabajo manual que implica dividir cuentas entre varias personas.

La opción funcionará desde Apple Wallet y se conectará con Apple Cash para gestionar las solicitudes de dinero a los contactos respectivos. Asimismo, el proceso será compatible con el Apple Watch, lo que garantiza un flujo ágil y fluido sin requerir herramientas de terceros.

¿Cómo afectará la exclusión de Android y Apple Cash al cobro de deudas en grupo?

La herramienta de iOS 27 para dividir gastos enfrenta un fuerte límite geográfico al depender por completo de Apple Cash, el mecanismo de transferencias entre particulares que solo opera en Estados Unidos. De este modo, en regiones de Europa o América Latina, donde la plataforma no funciona de manera nativa, la utilidad se reduce a calcular las cantidades por pagar. Debido a esta restricción, el sistema queda imposibilitado de ejecutar cobros automáticos integrados dentro del entorno digital de la compañía.

El segundo gran obstáculo radica en la nula interoperabilidad con dispositivos ajenos a la marca. Si algún miembro del grupo posee un teléfono Android, la aplicación de Apple no logra emitir solicitudes de pago hacia él, un inconveniente que obliga a gestionar devoluciones mediante métodos externos. Esta falta de compatibilidad diluye el beneficio global de la propuesta si los participantes no pertenecen al mismo ecosistema tecnológico.