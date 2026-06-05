HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la hora final | Arde Troya con Juliana Oxenford

Curiosidades

Apple añadirá a iOS 27 una función que Android tiene desde hace años para dividir pagos entre amigos: ¿cómo usarla?

La nueva característica de iOS 27 usará inteligencia artificial para calcular los pagos y estará disponible solo en ciertas regiones del mundo.

Apple anunciará en la WWDC 2026 una nueva herramienta en iOS 27 para gestionar gastos compartidos. Esta función permitirá dividir cuentas directamente desde Apple Wallet.
Apple anunciará en la WWDC 2026 una nueva herramienta en iOS 27 para gestionar gastos compartidos. Esta función permitirá dividir cuentas directamente desde Apple Wallet. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Apple integrará en iOS 27 una herramienta nativa para gestionar gastos compartidos, una función cotidiana que hoy requiere aplicaciones externas. La compañía tecnológica presentará este avance en la conferencia WWDC 2026, con el objetivo de facilitar la división de cuentas tras comidas o salidas grupales directamente desde sus opciones de pago actuales.

Esta utilidad destaca porque el ecosistema Android ofrece alternativas similares desde hace años mediante el software de Google y plataformas especializadas que automatizan el proceso con solo leer un ticket. Hasta el momento, el entorno del iPhone carecía de esa alternativa integrada en su sistema operativo, por lo que dependía de terceros o de cálculos manuales.

PUEDES VER: ¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

lr.pe

¿Qué función de Android tendrá iOS 27 para dividir cuentas con fotos de recibos?

Apple integrará en iOS 27 una herramienta automática para dividir cuentas entre varias personas, una característica que los usuarios de Android ya aprovechan mediante Google Lens y aplicaciones dedicadas. Este sistema calcula el pago correspondiente de cada integrante de un grupo tras escanear un ticket de consumo.

Según informes vinculados al desarrollo de la plataforma, la utilidad permitirá tomar una fotografía de la factura con el iPhone. A través del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) e inteligencia artificial, el software identificará los importes para separar los cargos individuales, pues manejará automáticamente impuestos y propinas, con lo que eliminará gran parte del trabajo manual que implica dividir cuentas entre varias personas.

La opción funcionará desde Apple Wallet y se conectará con Apple Cash para gestionar las solicitudes de dinero a los contactos respectivos. Asimismo, el proceso será compatible con el Apple Watch, lo que garantiza un flujo ágil y fluido sin requerir herramientas de terceros.

PUEDES VER: ¿Quiénes son más chismosos, hombres o mujeres? La ciencia revela quién cotillea más y por qué lo hacemos

lr.pe

¿Cómo afectará la exclusión de Android y Apple Cash al cobro de deudas en grupo?

La herramienta de iOS 27 para dividir gastos enfrenta un fuerte límite geográfico al depender por completo de Apple Cash, el mecanismo de transferencias entre particulares que solo opera en Estados Unidos. De este modo, en regiones de Europa o América Latina, donde la plataforma no funciona de manera nativa, la utilidad se reduce a calcular las cantidades por pagar. Debido a esta restricción, el sistema queda imposibilitado de ejecutar cobros automáticos integrados dentro del entorno digital de la compañía.

El segundo gran obstáculo radica en la nula interoperabilidad con dispositivos ajenos a la marca. Si algún miembro del grupo posee un teléfono Android, la aplicación de Apple no logra emitir solicitudes de pago hacia él, un inconveniente que obliga a gestionar devoluciones mediante métodos externos. Esta falta de compatibilidad diluye el beneficio global de la propuesta si los participantes no pertenecen al mismo ecosistema tecnológico.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

LEER MÁS
Esta técnica tradicional convierte tu arroz con leche en una delicia cremosa que encantará a todos, según expertos

Esta técnica tradicional convierte tu arroz con leche en una delicia cremosa que encantará a todos, según expertos

LEER MÁS
Esta misteriosa casa fue construida en medio del desierto en Chilca: tiene 80m2, 4 habitaciones y hasta conexiones de luz

Esta misteriosa casa fue construida en medio del desierto en Chilca: tiene 80m2, 4 habitaciones y hasta conexiones de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025