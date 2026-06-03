Reniec confirma que permitirá recoger DNI el mismo día de la segunda vuelta electoral 2026

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Los ciudadanos que participarán en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 podrán recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) incluso el domingo 7 de junio, día de la jornada electoral, según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La medida regirá en las principales oficinas de la entidad a nivel nacional y busca garantizar que los electores cuenten con el documento necesario para ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con lo señalado por el vocero del Reniec, Iván Torres, en una entrevista con Agencia Andina, las agencias mantendrán su atención durante el fin de semana en sus horarios establecidos, así como el propio domingo de las elecciones. Además, recordó que la institución amplió previamente sus horarios de atención para agilizar la entrega y gestión de documentos ante la proximidad del proceso electoral.

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DNI Express estará disponible para quienes pierdan su documento antes de la votación

Como parte de las acciones implementadas para facilitar la participación ciudadana, el Reniec habilitó el servicio DNI Express, dirigido exclusivamente a personas que hayan extraviado su DNI electrónico. Esta modalidad permite solicitar un duplicado de manera virtual mediante la plataforma de la entidad y recogerlo una vez que el trámite figure como completado en el sistema.

El servicio también funcionará el domingo 7 de junio y podrá ser solicitado durante las primeras horas de la jornada. Desde la institución recomendaron a los usuarios realizar el trámite por internet y verificar previamente el estado del proceso antes de acudir a una oficina. Asimismo, indicaron que quienes no logren completar la gestión deberán presentar la documentación correspondiente para justificar una eventual inasistencia a la votación por pérdida del documento.

Más de 700 mil DNI permanecen pendientes de recojo a nivel nacional

El Reniec informó que actualmente existen más de 700 mil documentos de identidad que aún no han sido recogidos por sus titulares en distintas regiones del país. Por ello, exhortó a los ciudadanos que ya culminaron sus trámites a revisar el estado de sus solicitudes y acudir a retirar sus documentos con anticipación.

La entidad también recordó que para esta segunda vuelta se permitirá votar con DNI vigente o vencido, tanto en formato azul como electrónico. Incluso, las personas que ya alcanzaron la mayoría de edad y permanecen registradas con DNI amarillo podrán sufragar si forman parte del padrón electoral habilitado.