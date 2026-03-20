Aumento del pollo a más de S/12 eleva los costos diarios de la canasta básica a S/60 en las familias peruanas

Productos básicos aumentan de precio en el sector comercial, según el INEI. | Foto: composición LR/Naciones Unidas en Perú/Panamericana TV

Productos básicos aumentan de precio en el sector comercial, según el INEI. | Foto: composición LR/Naciones Unidas en Perú/Panamericana TV

El aumento constante en los precios de la canasta básica sigue generando preocupación en miles de hogares peruanos. En las últimas semanas, el precio del pollo —uno de los alimentos más consumidos en el país— ha llegado a costar entre S/ 12 y S/ 12.50 por kilo en los mercados, afectando directamente la economía familiar.

A este incremento se suman otros productos esenciales, como la papa y la yuca, que también han subido de precio, complicando aún más la situación para quienes dependen de ingresos limitados.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Exigen plan de contingencia al Midagri ante alza de precios del pollo y alimentos por intensas lluvia

Hogares con menos capacidad de compra

Debido a esta situación, las amas de casa son quienes sienten con mayor intensidad el impacto de estos incrementos, ya que el presupuesto de S/ 30 ya no resulta suficiente para preparar las comidas diarias. Actualmente, requieren entre S/ 50 y S/ 60 para poder cubrir los productos básicos de la canasta familiar.

Esta realidad ha obligado a varias familias a reducir porciones, cambiar ingredientes o incluso eliminar algunos alimentos de su dieta diaria. La prioridad ahora es estirar el presupuesto lo más posible para poder alimentar a todos los miembros del hogar.

¿Cómo está afectando al sector comercial?

El alza de costos no solo golpea a los consumidores, sino también a los vendedores. Comerciantes de distintos mercados señalan que sus ventas han disminuido en las últimas semanas.

Según indican, los clientes llegan con montos más bajos, entre S/10 y S/20, lo que limita la cantidad de productos que pueden comprar. Esto ha generado una caída en el movimiento comercial, afectando los ingresos diarios de quienes dependen de estas ventas para subsistir.

¿Por qué suben los precios?

De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), los precios al consumidor subieron 0,72% entre enero y febrero, reflejando un incremento en el costo de vida.

En cuanto al pollo, el precio del ave en pie se ubicó en S/8,10 por kilo y se mantuvo estable durante varios días. Además, el peso promedio fue de 2,55 kilos. Por su parte, el pollo listo para la venta al público se comercializó en promedio a S/12,06 por kilo.

Una preocupación que sigue creciendo en el ámbito empresarial

El encarecimiento de los alimentos básicos continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias peruanas. Mientras los precios sigan en alza y los ingresos no aumenten al mismo ritmo, el desafío diario será cada vez mayor: poder llevar comida a la mesa sin que el presupuesto se vea desbordado.