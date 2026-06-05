Construyen desde cero una ciudad futurista en el desierto con rascacielos de casi 400 metros, un río verde y barrios inteligentes

Egipto avanza en la construcción de Nueva Capital Administrativa, un proyecto urbanístico innovador de 725 km² que busca descongestionar El Cairo y albergar a millones de habitantes. | Foto: Dall-E

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Egipto avanza con uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del mundo: la construcción de una nueva ciudad inteligente en pleno desierto para descongestionar El Cairo, una de las metrópolis más pobladas de África. A unos 45 kilómetros al este de la capital actual, la denominada Nueva Capital Administrativa (NAC) busca convertirse en el futuro centro político, financiero y tecnológico del país.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional Egipto Vision 2030 y contempla una ciudad de aproximadamente 725 km², diseñada para albergar a millones de habitantes mediante infraestructura moderna, servicios inteligentes y amplias áreas verdes.

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El proyecto ya comenzó a recibir instituciones gubernamentales desde 2023 y representa una de las mayores transformaciones urbanas de la historia reciente del país.

Un rascacielos de 385 metros y un gigantesco río verde en medio del desierto

El corazón de la Nueva Capital Administrativa será su Distrito Central de Negocios, donde se levanta la imponente Iconic Tower. Con una altura de 385 metros, este edificio se convertirá en el más alto de África y albergará oficinas, apartamentos de lujo, espacios comerciales, un mercado de oro e incluso un helipuerto.

Otro de los elementos más llamativos será el llamado “Green River” o Río Verde, un corredor ecológico artificial concebido como la columna vertebral de la ciudad. En su primera etapa tendrá una extensión de 10 kilómetros, aunque el proyecto final prevé alcanzar los 35 kilómetros. Este espacio incluirá parques, áreas recreativas y lagos artificiales destinados a mejorar la calidad del aire y reducir las temperaturas en una zona rodeada por el desierto.

Transporte inteligente, energía solar y servicios de última generación

La nueva ciudad también incorporará una red de transporte moderna que incluirá un monorraíl y conexiones ferroviarias eléctricas para facilitar el desplazamiento entre la NAC y El Cairo. Además, contará con 21 distritos residenciales, un aeropuerto internacional, barrios diplomáticos, hospitales, universidades y centros de entretenimiento.

La sostenibilidad es otro de los pilares del proyecto. Egipto planea utilizar alrededor de 91 km² de granjas solares para abastecer parte de la demanda energética de la ciudad. Asimismo, el sistema del Río Verde funcionará mediante el aprovechamiento de aguas residuales tratadas, permitiendo mantener los espacios verdes con un modelo de gestión hídrica circular.

Con estas medidas, las autoridades buscan crear una ciudad preparada para enfrentar el crecimiento poblacional, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y adaptarse a los desafíos del cambio climático.