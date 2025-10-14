HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

Menú del día: Esta es la forma más práctica de preparar pollo al horno con ensalada rusa en casa

Aprende a cocinar un delicioso pollo al horno con ensalada rusa, una receta ya clásica e ideal para reuniones familiares, almuerzos o celebraciones especiales.

Receta para preparar pollo al horno con ensalada rusa | Foto: Gemini
Receta para preparar pollo al horno con ensalada rusa | Foto: Gemini

Desde hace décadas, el pollo al horno con ensalada rusa forma parte de la gastronomía familiar de América Latina. Su versatilidad, sabor y accesibilidad lo han convertido en una opción recurrente para diversas celebraciones y también para comidas cotidianas donde se busca calidad sin complicaciones. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Esta combinación clásica ofrece una excelente relación entre nutrición y sabor. El pollo, al cocinarse al horno, mantiene sus jugos naturales sin añadir grasas innecesarias, mientras que la ensalada rusa aporta frescura con una base de vegetales cocidos y mayonesa. Su popularidad en países como el nuestro la mantiene vigente en los hogares y en los restaurantes de comida casera.

lr.pe

Ingredientes para preparar pollo al horno con ensalada rusa

Los ingredientes para preparar esta receta son accesibles y se encuentran fácilmente en cualquier mercado local. Esta versión prioriza el equilibrio entre lo tradicional y lo práctico:

  • 1 pollo entero de entre 1.5 y 2 kilos, o piezas (muslos, pechugas o contramuslos).
  • 3 dientes de ajo triturados.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 cucharada de mostaza Dijon.
  • Jugo de 1 limón grande.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • Sal marina y pimienta negra al gusto.
  • Hierbas aromáticas: romero, tomillo u orégano (al gusto).
  • 4 papas blancas medianas.
  • 2 zanahorias.
  • 1 taza de arvejas (pueden ser congeladas o frescas).
  • 1/2 taza de mayonesa.
  • Sal fina al gusto.

Receta paso a paso del pollo al horno con ensalada rusa

Esta receta casera está pensada para ser replicada sin dificultad, en aproximadamente 90 minutos, incluyendo el horneado del pollo y la preparación de la guarnición:

  1. Marinar el pollo:
    Colocar el pollo en un bol amplio. Mezclar el ajo, la mostaza, el pimentón, el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y las hierbas. Frotar esta mezcla por toda la superficie del pollo. Dejar reposar durante al menos una hora. Para un sabor más profundo, se recomienda refrigerar la preparación durante la noche.
  2. Cocinar el pollo:
    Precalentar el horno a 180 °C. Disponer el pollo en una fuente con rejilla y hornear durante una hora y quince minutos. Durante la cocción, se puede bañar con su propio jugo cada 20 minutos para evitar que se seque. Si se desea una piel más crujiente, se puede subir la temperatura a 200 °C durante los últimos 10 minutos.
  3. Preparar la ensalada rusa:
    Pelar y cortar las papas y zanahorias en cubos pequeños. Cocinar por separado en agua con sal hasta que estén tiernas, pero firmes. Cocinar también las arvejas durante 4 a 5 minutos. Escurrir todos los vegetales y dejar enfriar. Mezclar en un bol amplio con la mayonesa. Añadir huevo duro picado si se desea un toque más nutritivo.

Consejos para un pollo al horno perfecto

La diferencia entre un pollo al horno ordinario y uno memorable está en los detalles. Estas recomendaciones ayudarán a mejorar el resultado final de la receta:

  • Marinado prolongado: Mientras más tiempo repose el pollo con el aderezo, más sabor tendrá. Una noche en refrigeración asegura un resultado sabroso.
  • Uso de rejilla en la bandeja: Esto permite que el pollo se cocine de manera uniforme y no se humedezca en sus propios jugos.
  • Sellado con papel aluminio: Durante los primeros 40 minutos de cocción, cubrir el pollo con papel aluminio ayuda a conservar la humedad. Luego se retira para dorar la piel.
  • Evitar sobrecocción: Usar un termómetro de cocina puede ayudar a garantizar que el pollo llegue a los 75 °C en su parte más gruesa sin secarse.
  • Toque final con limón: Un chorrito de limón fresco al momento de servir realza el sabor y corta la untuosidad del plato.
