Precio del dólar en Perú HOY, viernes 5 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, viernes 5 de junio de 2026 , en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR | Foto: Composición LR

Precio del dólar hoy, viernes 5 de junio de 2026 , en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 5 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,400 la compra y S/3,425 la venta.

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558