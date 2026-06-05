Misión Electoral de la UE desplegará a 150 observadores en todo el Perú para la segunda vuelta

Annalissa Corrado, jefa de la Misión Electoral de la UE, conversó con La República. | Fotos: UE.

Annalissa Corrado, jefa de la Misión Electoral de la UE, conversó con La República. | Fotos: UE.

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La eurodiputada Annalissa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, confirmó que 150 observadores han sido desplegados en todo el territorio nacional para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

'En todos los rincones del Perú estamos constatando que ha habido un trabajo muy importante para organizar todo y también para capacitar a las personas, con una mayor comunicación no solo institucional, sino también a través de los medios, con el fin de llegar al domingo con más serenidad y con la posibilidad de que cada ciudadano ejerza su voto sin problemas', declaró Corrado a La República.

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Los 50 observadores de largo plazo, quienes llevan varias semanas realizando seguimiento al proceso electoral en el país, ya se encuentran preparados para la jornada de este fin de semana.

'Algunos están aquí desde hace varias semanas y los últimos llegaron el jueves. El despliegue desde Lima hacia todo el país comenzó el jueves pasado', apuntó.

Corrado también destacó avances respecto de la primera vuelta electoral.

'Hemos observado una mejora en la comunicación de las instituciones hacia la ciudadanía. Tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones están comunicando más y también lo están haciendo de manera coordinada. Eso es importante porque permite que las instituciones se presenten unidas ante la ciudadanía y ante los medios de comunicación en este contexto electoral', señaló.

La labor de los observadores

Corrado explicó a La República que la función de los integrantes de la misión es observar y documentar cada una de las etapas del proceso electoral.

'Nosotros comenzamos a observar las elecciones desde el padrón electoral, analizando cómo ha sido elaborado conforme a la ley. Seguimos todas las etapas del marco legal y también observamos aspectos como la logística, los sistemas informáticos, los mecanismos de comunicación y las campañas electorales. El día de las elecciones desplegamos a nuestros observadores en distintos centros de votación para supervisar el desarrollo de la jornada. Posteriormente observamos el cierre de las mesas, el conteo de votos, eventuales recuentos y también la manera en que las instituciones gestionan los recursos o impugnaciones que puedan surgir', indicó.

La jefa de la misión adelantó que, una vez concluido su trabajo, se elaborará un informe con recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales.

'Elaboraremos recomendaciones que serán incluidas en un informe final que se entregará en agosto. El objetivo es contribuir a que futuros procesos electorales sean aún más coherentes con los estándares internacionales y con la normativa nacional', afirmó.

Según explicó la eurodiputada, una evaluación preliminar será presentada el martes 9 de junio, mientras que la versión final del informe se dará a conocer en agosto.

Niega evidencias de fraude y llama a un proceso alturado

La eurodiputada italiana también se refirió a las denuncias de un presunto fraude electoral formuladas por algunos sectores políticos. Corrado sostuvo que, hasta el momento, no existen pruebas concretas que respalden esas afirmaciones.

'También sabemos que las supuestas denuncias de fraude no han encontrado ninguna prueba concreta. Ninguno de los procesos en curso ha llegado a esa conclusión. Por ello, pese a las irregularidades que fueron observadas durante la jornada electoral, consideramos que el proceso se está desarrollando con normalidad', manifestó.

Finalmente, expresó su deseo de que la voluntad ciudadana se refleje en las urnas y que el proceso electoral concluya con normalidad.

'Deseamos que las personas puedan expresar su voto con serenidad y que ello se refleje en la conformación del próximo gobierno. Esperamos que el proceso continúe desarrollándose de manera adecuada y que los ciudadanos sientan que han podido ejercer su derecho al voto con libertad, tranquilidad y satisfacción', concluyó.