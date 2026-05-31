Plan de gobierno de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2026
Fuerza Popular presentó el plan Perú con Orden, el cual busca recuperar el control territorial y la estabilidad económica tomando como referencia las reformas hechas en la década de 1990.
- Colectivos convocan a marcha nacional contra Keiko Fujimori para este sábado 30 de mayo
- ¿Subirá sueldos a maestros? Roberto Sánchez promete "rascar la olla" y anuncia más medidas salariales rumbo a segunda vuelta con Fujimori
El domingo 7 de junio se desarrollarán las elecciones presidenciales. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori llegan a la segunda vuelta con propuestas y prioridades distintas en sus respectivos planes de gobierno.
En el caso de Fuerza Popular, la agrupación plantea un modelo de economía social de mercado que prioriza la disciplina fiscal, el orden ciudadano y el fortalecimiento de la inversión privada como motor del desarrollo y bienestar.
TE RECOMENDAMOS
¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Encuesta IEP entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Estas son las prioridades de Fuerza Popular
Orden ciudadano y seguridad: El plan contempla la modernización de la Policía Nacional del Perú (PNP), la recuperación del principio de autoridad y una estrategia de combate frontal contra el crimen organizado y la extorsión.
Orden económico: La propuesta incluye un 'shock desregulatorio', la reducción de la burocracia estatal y el mantenimiento de la independencia del Banco Central de Reserva.
Desarrollo social: Plantea políticas de acceso universal a servicios de salud, educación de calidad, seguridad alimentaria y cierre de brechas de infraestructura básica.
Lucha contra la corrupción: El partido propone la implementación de un 'Shock Anticorrupción Digital' y el fortalecimiento del control concurrente de la Contraloría General de la República.
Infraestructura estratégica: El plan considera la consolidación del Megapuerto de Chancay y la ejecución de proyectos de irrigación como Chavimochic III y Majes Siguas II.
Principales propuestas
- Construcción de cuatro mega penales de máxima seguridad y penales modulares bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas.
- Implementación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) con inteligencia artificial en las 24 regiones del país.
- Reducción del déficit fiscal al uno% del PBI hacia 2031 mediante eficiencia en el gasto público y eliminación de gastos considerados superfluos.
- Creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con inteligencia artificial para que el 80% de los trámites empresariales puedan realizarse en línea.
- Construcción de 3.000 colegios y modernización de comisarías, priorizando regiones con infraestructura precaria.
- Implementación de un sistema nacional de telemedicina y de interoperabilidad total de historias clínicas electrónicas.
Medidas declarativas
- Defensa del derecho a la vida 'desde la concepción' y de la familia como 'célula fundamental de la sociedad'.
- Consolidación de la visión del Perú al 2031 como un país 'seguro, competitivo, justo y libre de corrupción'.
- Posicionamiento del fujimorismo como una fuerza política identificada con los sectores más pobres y postergados por el Estado.
- Promoción de una cultura democrática basada en el respeto a la ley, la ética pública y los valores cívico-patrióticos.