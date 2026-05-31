Plan de gobierno de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2026 | Foto: difusión.

Plan de gobierno de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2026 | Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El domingo 7 de junio se desarrollarán las elecciones presidenciales. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori llegan a la segunda vuelta con propuestas y prioridades distintas en sus respectivos planes de gobierno.

En el caso de Fuerza Popular, la agrupación plantea un modelo de economía social de mercado que prioriza la disciplina fiscal, el orden ciudadano y el fortalecimiento de la inversión privada como motor del desarrollo y bienestar.

TE RECOMENDAMOS ¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estas son las prioridades de Fuerza Popular

Orden ciudadano y seguridad: El plan contempla la modernización de la Policía Nacional del Perú (PNP), la recuperación del principio de autoridad y una estrategia de combate frontal contra el crimen organizado y la extorsión.

Orden económico: La propuesta incluye un 'shock desregulatorio', la reducción de la burocracia estatal y el mantenimiento de la independencia del Banco Central de Reserva.

Desarrollo social: Plantea políticas de acceso universal a servicios de salud, educación de calidad, seguridad alimentaria y cierre de brechas de infraestructura básica.

Lucha contra la corrupción: El partido propone la implementación de un 'Shock Anticorrupción Digital' y el fortalecimiento del control concurrente de la Contraloría General de la República.

Infraestructura estratégica: El plan considera la consolidación del Megapuerto de Chancay y la ejecución de proyectos de irrigación como Chavimochic III y Majes Siguas II.

Principales propuestas

Construcción de cuatro mega penales de máxima seguridad y penales modulares bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas.

Implementación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) con inteligencia artificial en las 24 regiones del país.

Reducción del déficit fiscal al uno% del PBI hacia 2031 mediante eficiencia en el gasto público y eliminación de gastos considerados superfluos.

Creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con inteligencia artificial para que el 80% de los trámites empresariales puedan realizarse en línea.

Construcción de 3.000 colegios y modernización de comisarías, priorizando regiones con infraestructura precaria.

Implementación de un sistema nacional de telemedicina y de interoperabilidad total de historias clínicas electrónicas.

Medidas declarativas