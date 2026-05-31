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Política

Plan de gobierno de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2026

Fuerza Popular presentó el plan Perú con Orden, el cual busca recuperar el control territorial y la estabilidad económica tomando como referencia las reformas hechas en la década de 1990.

Plan de gobierno de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2026 | Foto: difusión.
Plan de gobierno de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2026 | Foto: difusión.
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El domingo 7 de junio se desarrollarán las elecciones presidenciales. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori llegan a la segunda vuelta con propuestas y prioridades distintas en sus respectivos planes de gobierno.

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En el caso de Fuerza Popular, la agrupación plantea un modelo de economía social de mercado que prioriza la disciplina fiscal, el orden ciudadano y el fortalecimiento de la inversión privada como motor del desarrollo y bienestar.

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Estas son las prioridades de Fuerza Popular

Orden ciudadano y seguridad: El plan contempla la modernización de la Policía Nacional del Perú (PNP), la recuperación del principio de autoridad y una estrategia de combate frontal contra el crimen organizado y la extorsión.

Orden económico: La propuesta incluye un 'shock desregulatorio', la reducción de la burocracia estatal y el mantenimiento de la independencia del Banco Central de Reserva.

Desarrollo social: Plantea políticas de acceso universal a servicios de salud, educación de calidad, seguridad alimentaria y cierre de brechas de infraestructura básica.

Lucha contra la corrupción: El partido propone la implementación de un 'Shock Anticorrupción Digital' y el fortalecimiento del control concurrente de la Contraloría General de la República.

Infraestructura estratégica: El plan considera la consolidación del Megapuerto de Chancay y la ejecución de proyectos de irrigación como Chavimochic III y Majes Siguas II.

Principales propuestas

  • Construcción de cuatro mega penales de máxima seguridad y penales modulares bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas.
  • Implementación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) con inteligencia artificial en las 24 regiones del país.
  • Reducción del déficit fiscal al uno% del PBI hacia 2031 mediante eficiencia en el gasto público y eliminación de gastos considerados superfluos.
  • Creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con inteligencia artificial para que el 80% de los trámites empresariales puedan realizarse en línea.
  • Construcción de 3.000 colegios y modernización de comisarías, priorizando regiones con infraestructura precaria.
  • Implementación de un sistema nacional de telemedicina y de interoperabilidad total de historias clínicas electrónicas.

Medidas declarativas

  • Defensa del derecho a la vida 'desde la concepción' y de la familia como 'célula fundamental de la sociedad'.
  • Consolidación de la visión del Perú al 2031 como un país 'seguro, competitivo, justo y libre de corrupción'.
  • Posicionamiento del fujimorismo como una fuerza política identificada con los sectores más pobres y postergados por el Estado.
  • Promoción de una cultura democrática basada en el respeto a la ley, la ética pública y los valores cívico-patrióticos.
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