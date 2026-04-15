HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League
Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League     Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League     Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League     
EN VIVO

¿Roberto Sánchez a segunda vuelta? Y Alfonso López-Chau en vivo | Que No Se Te Olvide

Economía

Perú obtiene autorización para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur

La apertura del mercado de Singapur impulsa la expansión de la oferta agropecuaria peruana en Asia, con acceso a más de seis millones de consumidores y nuevas oportunidades para recuperar la industria avícola y porcina.

Perú logra acceso al exigente mercado de Singapur para exportación de carne de ave y cerdo
Perú logra acceso al exigente mercado de Singapur para exportación de carne de ave y cerdo | Composición LR/Difusión.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que la carne de ave y cerdo peruana acaba de abrirse paso en uno de los mercados más exigentes del mundo: Singapur. El país asiático, de alto poder adquisitivo y con más de seis millones de consumidores, autorizó oficialmente el ingreso de estos productos, marcando un hito para el sector agropecuario nacional.

Únete a nuestro canal de política y economía

El acceso no fue inmediato. Detrás hay un proceso sanitario riguroso liderado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías a plantas peruanas y una revisión completa del sistema sanitario del país. El resultado: luz verde para una industria que logra así validar sus estándares a nivel internacional.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: ¿FRAUDE ELECTORAL? Y CONTEO DE VOTOS RÁPIDOS EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

El anuncio se formalizó en Lima durante la visita de la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, quien confirmó la apertura del mercado, reforzando además la relación comercial entre ambos países.

PUEDES VER: Aprueban bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

lr.pe

Una oportunidad que llega al campo

El impacto de esta apertura alcanza directamente a productores y empresas del sector pecuario. Tras años de adecuaciones sanitarias y controles cada vez más exigentes, el sector logra hoy validar su trabajo con el acceso a un mercado internacional altamente competitivo.

En un contexto donde el sector busca diversificar mercados y reducir la dependencia de destinos tradicionales, Singapur aparece como una plaza estratégica. No solo por su capacidad de consumo, sino porque depende casi totalmente de las importaciones para abastecer su demanda de alimentos.

El impacto de esta apertura se proyecta directamente en productores y empresas del sector pecuario.

El impacto de esta apertura se proyecta directamente en productores y empresas del sector pecuario.

PUEDES VER: Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

lr.pe

El factor sanitario, clave

En este caso, el respaldo técnico ha sido determinante, debido a que Perú mantiene su condición de país libre de influenza aviar y cuenta con 13 regiones certificadas como libres de peste porcina clásica, garantías que pesan al momento de negociar con mercados exigentes.

Estos estándares, además, llegan en un momento en que los sectores avícola y porcino buscan consolidar su recuperación tras los desafíos sanitarios globales de los últimos años.

Más que un punto de llegada, Singapur se perfila como una plataforma estratégica. El ingreso a este mercado puede allanar el camino para nuevas negociaciones con destinos clave como China y Japón, donde la demanda de proteína animal continúa en expansión.

Notas relacionadas
Noticia de mortandad de 48 vacas lecheras en Cajamarca es falsa: SENASA lo confirma

Noticia de mortandad de 48 vacas lecheras en Cajamarca es falsa: SENASA lo confirma

LEER MÁS
Perú conquista el mercado internacional tras exportar 540 productos agrícolas a Estados Unidos y Europa

Perú conquista el mercado internacional tras exportar 540 productos agrícolas a Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
Exportaciones agrícolas peruanas alcanzan cifra histórica: 3 millones de toneladas de 540 tipos de productos llegan a 115 destinos en el mundo, según Senasa

Exportaciones agrícolas peruanas alcanzan cifra histórica: 3 millones de toneladas de 540 tipos de productos llegan a 115 destinos en el mundo, según Senasa

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, miércoles 15 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 15 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Aprueban bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

Aprueban bono excepcional de S/1.130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

LEER MÁS
Bono de S/120 para taxistas GNV: revisa AQUÍ el LINK OFICIAL y descubre cómo registrarte

Bono de S/120 para taxistas GNV: revisa AQUÍ el LINK OFICIAL y descubre cómo registrarte

LEER MÁS
Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

LEER MÁS
Promulgan ley de pensiones para maestros jubilados y cesantes: conoce los detalles de la ley 32581

Promulgan ley de pensiones para maestros jubilados y cesantes: conoce los detalles de la ley 32581

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marisol es captada agrediendo a un hombre a manotazos en plena vía pública: podcast revela fuertes imágenes

Perú obtiene autorización para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur

Partido Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY vía ESPN: Pavlovic pone el 1-1 tras grosero error de Lunin en Champions League 2026

Economía

Promulgan ley de pensiones para maestros jubilados y cesantes: conoce los detalles de la ley 32581

Tráfico en Perú: CIP exige al próximo gobierno soluciones técnicas ante la congestión vehicular

Precio del dólar hoy, miércoles 15 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, descarta existencia de un fraude electoral

Rafael López Aliaga envía documento al JNE pidiendo suspender proclamación de resultados de primera vuelta

Presentan pedidos de nulidad de elecciones por ampliación de votación y fallas en instalación de mesas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025