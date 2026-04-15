Perú obtiene autorización para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur

Perú logra acceso al exigente mercado de Singapur para exportación de carne de ave y cerdo | Composición LR/Difusión.

Perú logra acceso al exigente mercado de Singapur para exportación de carne de ave y cerdo | Composición LR/Difusión.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que la carne de ave y cerdo peruana acaba de abrirse paso en uno de los mercados más exigentes del mundo: Singapur. El país asiático, de alto poder adquisitivo y con más de seis millones de consumidores, autorizó oficialmente el ingreso de estos productos, marcando un hito para el sector agropecuario nacional.

El acceso no fue inmediato. Detrás hay un proceso sanitario riguroso liderado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías a plantas peruanas y una revisión completa del sistema sanitario del país. El resultado: luz verde para una industria que logra así validar sus estándares a nivel internacional.

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El anuncio se formalizó en Lima durante la visita de la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, quien confirmó la apertura del mercado, reforzando además la relación comercial entre ambos países.

Una oportunidad que llega al campo

El impacto de esta apertura alcanza directamente a productores y empresas del sector pecuario. Tras años de adecuaciones sanitarias y controles cada vez más exigentes, el sector logra hoy validar su trabajo con el acceso a un mercado internacional altamente competitivo.

En un contexto donde el sector busca diversificar mercados y reducir la dependencia de destinos tradicionales, Singapur aparece como una plaza estratégica. No solo por su capacidad de consumo, sino porque depende casi totalmente de las importaciones para abastecer su demanda de alimentos.

El impacto de esta apertura se proyecta directamente en productores y empresas del sector pecuario.

El factor sanitario, clave

En este caso, el respaldo técnico ha sido determinante, debido a que Perú mantiene su condición de país libre de influenza aviar y cuenta con 13 regiones certificadas como libres de peste porcina clásica, garantías que pesan al momento de negociar con mercados exigentes.

Estos estándares, además, llegan en un momento en que los sectores avícola y porcino buscan consolidar su recuperación tras los desafíos sanitarios globales de los últimos años.

Más que un punto de llegada, Singapur se perfila como una plataforma estratégica. El ingreso a este mercado puede allanar el camino para nuevas negociaciones con destinos clave como China y Japón, donde la demanda de proteína animal continúa en expansión.