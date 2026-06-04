HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: Misión Electoral de la OEA llega al Perú para segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La delegación, encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la organización, Víctor Rico, se reunió con el canciller Carlos José Pareja Ríos.

Delegación de la OEA llegó a Perú | Foto: X-OEA
Delegación de la OEA llegó a Perú | Foto: X-OEA
Escuchar
Resumen
Compartir

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arribó al Perú para participar como organismo observador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Únete a nuestro canal de política y economía

La delegación está encabezada por Víctor Rico, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, y fue recibida por el canciller Carlos José Pareja Ríos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO DESCARTA CUESTIONAR RESULTADOS ELECTORALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori e insiste con la narrativa del fraude

lr.pe

Durante el encuentro, los integrantes de la misión compartieron detalles sobre las labores de observación que realizan tanto en territorio nacional como en el extranjero, en el marco del proceso electoral peruano.

Cabe recordar que la OEA ya desplegó una misión de observación durante la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril. Tras la jornada electoral, el organismo llamó a respetar los resultados e instó a los candidatos presidenciales a evitar confrontaciones, amenazas o discursos que pudieran profundizar la polarización en el país.

PUEDES VER: Martín Vizcarra llama a votar por Juntos por el Perú de Roberto Sánchez: "Estaremos vigilantes"

lr.pe

Unión Europea también se hará presente en esta segunda vuelta

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también se hará presente en el Perú. Para ello, anunciaron el despliegue de cincuenta delegados de corto plazo, quienes se integrarán al equipo de especialistas y personal de largo plazo que ya monitorea el desarrollo de las Elecciones 2026 en distintas regiones del país.

PUEDES VER: EN VIVO cierre de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sigue minuto a minutos los mítines de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

lr.pe

El jefe adjunto de la misión, Alexander Grey, explicó que estos delegados serán distribuidos en diversos puntos del territorio nacional para seguir de cerca la jornada electoral. Asimismo, indicó que se mantendrá la misma metodología empleada durante la primera vuelta, con el propósito de evaluar cada fase del proceso conforme a estándares internacionales.

Grey recordó que la misión europea llegó al país a finales de febrero y permanecerá hasta finales de junio. En ese periodo, los observadores supervisan aspectos que van desde la elaboración del padrón electoral hasta la proclamación de los resultados oficiales. Además, señaló que continúan las reuniones con organizaciones políticas y candidatos, incluidos encuentros con equipos técnicos y próximas citas con ambos postulantes a la Presidencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
OEA: Ministra Edith Pariona propone inclusión de mujeres rurales, en el sistema financiero

OEA: Ministra Edith Pariona propone inclusión de mujeres rurales, en el sistema financiero

LEER MÁS
OEA saluda proclamación de resultados de Keiko Fujimori y Robert Sánchez: invoca a dejar confrontaciones y amenazas

OEA saluda proclamación de resultados de Keiko Fujimori y Robert Sánchez: invoca a dejar confrontaciones y amenazas

LEER MÁS
Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO cierre de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sigue minuto a minutos los mítines de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

EN VIVO cierre de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sigue minuto a minutos los mítines de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori e insiste con la narrativa del fraude

Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori e insiste con la narrativa del fraude

LEER MÁS
Roberto Sánchez aparece junto a Belmont, López Chau y George Forsyth: excandidatos le brindan su apoyo frente a Fujimori

Roberto Sánchez aparece junto a Belmont, López Chau y George Forsyth: excandidatos le brindan su apoyo frente a Fujimori

LEER MÁS
Fujimori ofreció plata a Susana para que no se vaya de Palacio

Fujimori ofreció plata a Susana para que no se vaya de Palacio

LEER MÁS
Congreso suspende sesión del Pleno de hoy donde Roberto Sánchez había pedido incluir derogación de leyes pro crimen

Congreso suspende sesión del Pleno de hoy donde Roberto Sánchez había pedido incluir derogación de leyes pro crimen

LEER MÁS
Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025