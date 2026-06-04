Elecciones 2026: Misión Electoral de la OEA llega al Perú para segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

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La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arribó al Perú para participar como organismo observador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La delegación está encabezada por Víctor Rico, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, y fue recibida por el canciller Carlos José Pareja Ríos.

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Durante el encuentro, los integrantes de la misión compartieron detalles sobre las labores de observación que realizan tanto en territorio nacional como en el extranjero, en el marco del proceso electoral peruano.

Cabe recordar que la OEA ya desplegó una misión de observación durante la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril. Tras la jornada electoral, el organismo llamó a respetar los resultados e instó a los candidatos presidenciales a evitar confrontaciones, amenazas o discursos que pudieran profundizar la polarización en el país.

Unión Europea también se hará presente en esta segunda vuelta

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también se hará presente en el Perú. Para ello, anunciaron el despliegue de cincuenta delegados de corto plazo, quienes se integrarán al equipo de especialistas y personal de largo plazo que ya monitorea el desarrollo de las Elecciones 2026 en distintas regiones del país.

El jefe adjunto de la misión, Alexander Grey, explicó que estos delegados serán distribuidos en diversos puntos del territorio nacional para seguir de cerca la jornada electoral. Asimismo, indicó que se mantendrá la misma metodología empleada durante la primera vuelta, con el propósito de evaluar cada fase del proceso conforme a estándares internacionales.

Grey recordó que la misión europea llegó al país a finales de febrero y permanecerá hasta finales de junio. En ese periodo, los observadores supervisan aspectos que van desde la elaboración del padrón electoral hasta la proclamación de los resultados oficiales. Además, señaló que continúan las reuniones con organizaciones políticas y candidatos, incluidos encuentros con equipos técnicos y próximas citas con ambos postulantes a la Presidencia.