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Congreso suspende sesión del Pleno de hoy donde Roberto Sánchez había pedido incluir derogación de leyes pro crimen

Sobre el tema, Sánchez también pide que nueve proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Justicia pasen directo al debate del Pleno para su aprobación o rechazo.

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La Oficialía Mayor del Congreso comunicó que la sesión del Pleno programada para este jueves 4 de junio quedó suspendida por la renuncia del ministro de Comercio Exterior, José Fernando Reyes Llanos.

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"Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como pro crimen por el Ministerio Público y otras entidades, y es muy importante que el Congreso debata su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoría de los casos contra los emprendedores y transportistas", dice el documento.

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