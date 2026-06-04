Congreso suspende sesión del Pleno de hoy donde Roberto Sánchez había pedido incluir derogación de leyes pro crimen

Congreso suspende sesión del Pleno de hoy donde Roberto Sánchez había pedido incluir derogación de leyes pro crimen

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Oficialía Mayor del Congreso comunicó que la sesión del Pleno programada para este jueves 4 de junio quedó suspendida por la renuncia del ministro de Comercio Exterior, José Fernando Reyes Llanos.

"Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como pro crimen por el Ministerio Público y otras entidades, y es muy importante que el Congreso debata su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoría de los casos contra los emprendedores y transportistas", dice el documento.

TE RECOMENDAMOS DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sobre el tema, Sánchez también pide que nueve proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Justicia pasen directo al debate del Pleno para su aprobación o rechazo.