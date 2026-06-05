HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Roberto Sánchez defiende autonomía del BCRP e inversión privada: “Creemos en la industrialización del Perú”

Además, subraya la participación de microempresarios para impulsar la economía peruana, y destaca la necesidad de generar valor agregado en los productos.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que un eventual gobierno suyo respetará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y mantendrá la estabilidad macroeconómica.
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que un eventual gobierno suyo respetará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y mantendrá la estabilidad macroeconómica. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que un eventual gobierno suyo respetará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y mantendrá la estabilidad macroeconómica, en medio de las interrogantes que parte del sector empresarial ha expresado sobre su propuesta económica.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una entrevista en el programa 'Que no se te olvide' de La República, Sánchez sostuvo que su agrupación respalda la independencia de la autoridad monetaria y consideró que este ha sido uno de los pilares de la estabilidad económica del país.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ EN VIVO Y EN EXCLUSIVA | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

lr.pe

"Hemos reafirmado nosotros, como dice la Constitución, la política de Estado de la autonomía del Banco Central de Reserva. Es algo que hay que defender y ha demostrado resultados muy buenos para el país", señaló.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo añadió que también defiende la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para atraer inversiones. "Defendemos la necesaria política de Estado de la estabilidad macroeconómica. Son aspectos fundamentales que permiten que fluya inversión privada", indicó.

PUEDES VER: Indecopi impuso 500 sanciones a 17 entidades financieras por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito: ¿qué hacer si eres víctima?

lr.pe

Respeto a acuerdos internacionales e inversión privada

Sánchez afirmó que su agrupación mantendrá el respeto a los acuerdos internacionales suscritos por el Perú y destacó su experiencia en la negociación de tratados comerciales durante su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

"Nosotros creemos en la inversión privada, pero para expandir esos beneficios queremos que haya también la participación de los microempresarios y de la industria nacional", manifestó.

En ese contexto, señaló que uno de los objetivos de su propuesta económica es promover una mayor transformación productiva de los recursos que exporta el país.

"Basta de vender solamente materias primas. No podemos generar ni siquiera un hilo de nuestro cobre, ni siquiera un valor agregado de nuestra agricultura", expresó.

PUEDES VER: Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

lr.pe

Plantea cambios en la actividad minera y la formalización

El candidato también planteó la necesidad de establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad minera, incluyendo mayores estándares ambientales y acciones contra la ilegalidad.

"Estamos hablando de una nueva minería, como un nuevo pacto que permita estándares ambientales, lucha frontal contra la ilegalidad y garantizar el derecho al trabajo", sostuvo.

Además, consideró que la elevada informalidad laboral representa uno de los principales desafíos de la economía peruana.

"El 70% de informalidad es un pecado social muy grande y para revertirlo tenemos que garantizar estabilidad económica", afirmó.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que diversos gremios empresariales y analistas económicos vienen evaluando las propuestas de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales de 2026, especialmente en temas relacionados con la inversión privada, la estabilidad fiscal y el crecimiento económico.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez descarta dar libertad a encarcelados por vínculos con Sendero Luminoso o MRTA: "Eso es una mentira"

Roberto Sánchez descarta dar libertad a encarcelados por vínculos con Sendero Luminoso o MRTA: "Eso es una mentira"

LEER MÁS
Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"

Roberto Sánchez a dos días de la segunda vuelta: "No soy comunista. Nunca he expropiado nada"

LEER MÁS
Sánchez descarta participación de Antauro Humala: "Él no formará parte del gobierno de Juntos por el Perú"

Sánchez descarta participación de Antauro Humala: "Él no formará parte del gobierno de Juntos por el Perú"

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

LEER MÁS
Sueldo de trabajadores nocturnos aumentaría si Congreso aprueba proyecto del recargo de 35% sobre la remuneración: ¿cuánto más recibirían?

Sueldo de trabajadores nocturnos aumentaría si Congreso aprueba proyecto del recargo de 35% sobre la remuneración: ¿cuánto más recibirían?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025