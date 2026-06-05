Roberto Sánchez defiende autonomía del BCRP e inversión privada: “Creemos en la industrialización del Perú”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que un eventual gobierno suyo respetará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y mantendrá la estabilidad macroeconómica. | Composición LR

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que un eventual gobierno suyo respetará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y mantendrá la estabilidad macroeconómica, en medio de las interrogantes que parte del sector empresarial ha expresado sobre su propuesta económica.

Durante una entrevista en el programa 'Que no se te olvide' de La República, Sánchez sostuvo que su agrupación respalda la independencia de la autoridad monetaria y consideró que este ha sido uno de los pilares de la estabilidad económica del país.

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"Hemos reafirmado nosotros, como dice la Constitución, la política de Estado de la autonomía del Banco Central de Reserva. Es algo que hay que defender y ha demostrado resultados muy buenos para el país", señaló.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo añadió que también defiende la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para atraer inversiones. "Defendemos la necesaria política de Estado de la estabilidad macroeconómica. Son aspectos fundamentales que permiten que fluya inversión privada", indicó.

Respeto a acuerdos internacionales e inversión privada

Sánchez afirmó que su agrupación mantendrá el respeto a los acuerdos internacionales suscritos por el Perú y destacó su experiencia en la negociación de tratados comerciales durante su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

"Nosotros creemos en la inversión privada, pero para expandir esos beneficios queremos que haya también la participación de los microempresarios y de la industria nacional", manifestó.

En ese contexto, señaló que uno de los objetivos de su propuesta económica es promover una mayor transformación productiva de los recursos que exporta el país.

"Basta de vender solamente materias primas. No podemos generar ni siquiera un hilo de nuestro cobre, ni siquiera un valor agregado de nuestra agricultura", expresó.

Plantea cambios en la actividad minera y la formalización

El candidato también planteó la necesidad de establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad minera, incluyendo mayores estándares ambientales y acciones contra la ilegalidad.

"Estamos hablando de una nueva minería, como un nuevo pacto que permita estándares ambientales, lucha frontal contra la ilegalidad y garantizar el derecho al trabajo", sostuvo.

Además, consideró que la elevada informalidad laboral representa uno de los principales desafíos de la economía peruana.

"El 70% de informalidad es un pecado social muy grande y para revertirlo tenemos que garantizar estabilidad económica", afirmó.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que diversos gremios empresariales y analistas económicos vienen evaluando las propuestas de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales de 2026, especialmente en temas relacionados con la inversión privada, la estabilidad fiscal y el crecimiento económico.