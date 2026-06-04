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Economía

Vía Expresa Santa Rosa: CCL advierte que recorte de fondos afectaría la competitividad del nuevo Jorge Chávez

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la posible exclusión del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa del crédito suplementario 2026, que podría afectar la conectividad del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

CCL pide asegurar financiamiento de la Vía Expresa Santa Rosa para no afectar al nuevo Jorge Chávez.
CCL pide asegurar financiamiento de la Vía Expresa Santa Rosa para no afectar al nuevo Jorge Chávez. | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación ante la posible exclusión del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa de la solicitud de crédito suplementario para el año 2026. De concretarse esta situación, advirtió, podría verse afectada la ejecución de una obra considerada clave para mejorar el acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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Según el gremio empresarial, esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría retrasar o incluso paralizar la ejecución de la principal vía de acceso de alto estándar al nuevo terminal aéreo, con lo que afectaría directamente su operación eficiente y su rol como infraestructura estratégica para posicionar al Perú como un hub logístico, comercial y turístico en la región.

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La CCL advirtió que resulta contradictorio que el país continúe impulsando inversiones multimillonarias en la modernización del Aeropuerto Jorge Chávez, el Puerto del Callao y otros proyectos estratégicos, mientras se pone en riesgo la obra que permitirá su adecuada conexión con la ciudad y con los principales corredores logísticos nacionales. En esa línea, el gremio remarcó que la infraestructura vial de acceso no es un componente secundario, sino una pieza clave para garantizar la funcionalidad del sistema aeroportuario en su conjunto.

Asimismo, la organización señaló que una eventual paralización del proyecto tendría consecuencias directas sobre el comercio exterior, el turismo, la logística de carga, los viajes de negocios y la atracción de inversiones. En su análisis, también alertó sobre el impacto negativo que esta situación podría generar en la imagen internacional del país, al proyectar incertidumbre respecto a la continuidad de proyectos estratégicos y a la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura de gran escala.

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En esa misma línea, la CCL sostuvo que el proyecto Vía Expresa Santa Rosa se enmarca dentro de los esfuerzos articulados de diversas entidades públicas, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, PROMPERÚ y ProInversión, junto con el sector privado, para consolidar al Perú como un centro logístico y de negocios competitivo en Sudamérica. Por ello, consideró que su eventual paralización iría en sentido contrario a esa estrategia de desarrollo.

El gremio recordó además que la obra ya cuenta con estudios aprobados, contratos adjudicados, empresas contratistas seleccionadas y una inversión pública significativa ejecutada. Advirtió que cualquier paralización del proyecto podría generar mayores costos, retrasos en los plazos previstos y eventuales contingencias contractuales que terminarían impactando los recursos del Estado.

En esa línea, la Cámara de Comercio de Lima pidió al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa. Según señaló, la nueva infraestructura es clave para conectar de manera eficiente al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y evitar que una obra estratégica opere sin un acceso vial acorde con su capacidad y demanda.

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