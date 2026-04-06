El congresista de Renovación Popular, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, presentó el 20 de marzo un cuarto proyecto de ley que propone autorizar un noveno retiro AFP extraordinario y facultativo de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Con esta iniciativa se plantea que los afiliados puedan acceder de manera voluntaria a hasta 4 UIT equivalentes a S/22.000.

La propuesta legislativa busca habilitar el retiro parcial de los ahorros previsionales mediante un procedimiento que sería administrado por las AFP, permitiendo solicitar la liberación de sus recursos bajo condiciones específicas. El documento detalla las condiciones, plazos y alcances que regirían la aplicación de la medida en caso de ser aprobada por el Congreso.

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Retiro AFP de hasta 4 UIT: quiénes podrían acceder y cuánto dinero se liberaría

El proyecto señala que el retiro sería voluntario y aplicable a todos los afiliados, sin diferenciar si se encuentran trabajando, desempleados o aportando activamente.

Cada miembro decidirá si desea acogerse al retiro total o parcial dentro del límite establecido. De esta manera, el acceso al dinero dependería exclusivamente de la decisión personal del aportante, sin que exista obligación de retirar los fondos.

Congresista Miguel Ciccia propone autorizar noveno retiro de fondos de AFP por hasta 4 UIT.

Además, el documento enfatiza que los recursos retirados conservarían su carácter de intangibles, lo que significa que no podrían ser objeto de embargos, retenciones o descuentos.

Procedimiento de solicitud ante AFP: pasos, plazos y modalidad de pago

La propuesta detalla que los afiliados deberán presentar una solicitud formal ante su Administradora de Fondos de Pensiones para iniciar el proceso de retiro. Las AFP serían responsables de habilitar canales virtuales y presenciales para registrar las solicitudes dentro de los plazos que se establezcan.

El desembolso de los fondos no sería inmediato ni en una sola armada. El proyecto contempla que la entrega del dinero se realice de forma progresiva, mediante pagos parciales y en periodos determinados desde la presentación de la solicitud.

Asimismo, se dispone que las AFP deberán informar a los afiliados sobre el estado de sus solicitudes y los cronogramas de pago, garantizando la transparencia del proceso.

Obligaciones de las AFP y alcance general de la medida previsional

El proyecto establece que, de aprobarse la norma, las AFP tendrían la obligación de implementar todos los mecanismos operativos necesarios para ejecutar el retiro extraordinario. Esto incluye adecuar sistemas, plataformas digitales y procesos administrativos para atender la demanda de solicitudes.

También se indica que la medida tendría carácter excepcional y se aplicaría únicamente bajo las condiciones definidas en la ley, en el marco del SPP. En ese sentido, la iniciativa fija responsabilidades claras para las administradoras respecto a la atención de los afiliados y la entrega de los recursos dentro de los plazos previstos.

AFP: Hasta 2026 se aprobaron 8 retiros extraordinarios de fondos

Hasta el año 2026, en Perú se han aprobado ocho retiros extraordinarios de fondos de las AFP, medidas impulsadas desde 2020 para enfrentar los efectos económicos de la pandemia y la posterior desaceleración económica.

A lo largo de estos años, los afiliados han podido acceder a distintos montos de sus ahorros previsionales, desde liberaciones parciales de S/2.000 y porcentajes del fondo, hasta retiros de hasta 4 UIT en las etapas más recientes.