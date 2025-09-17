HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno peruano declara 'Día Nacional del Pan con Chicharrón': se celebrará cada segundo domingo de septiembre

El Gobierno peruano ha declarado el 'Día Nacional del Pan con Chicharrón' y será celebrado cada segundo domingo de septiembre. El platillo típico está en los ojos del mundo tras ganar el 'Mundial de desayunos'.

El pan con chicharrón es clave y ante la gran difusión que ha tenido este delicioso desayuno peruano, el Gobierno, a través de la Resolución Ministerial N.° 0368-2025-MIDAGRI, ha declarado 'Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano'.

La normativa, publicada en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), expresa que se busca promover el consumo de carne de cerdo peruano, el cual es insumo clave en platos tradicionales, así como fortalecer la identidad cultural y apoyar a los más de 419.000 productores dedicados a la porcicultura en todo el país.

Pan con chicharrón ya tiene su fecha de celebración nacional

El pan con chicharrón será celebrado cada segundo domingo del mes de septiembre, bajo el 'Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano'. Esta iniciativa coincide ante la viralización del típico desayuno nacional, el cual compitió en el 'Mundial de desayunos' creado por el streamer Ibai Llanos. Este concurso ha logrado que millones de personas en el mundo puedan conocer y tengan la curiosidad de poder probar el delicioso pan con chicharrón.

¿Qué regiones producen mayor cantidad de carne de cerdo?

Las regiones del Perú que producen mayor cantidad de la carne de cerdo son: Lima, Ica, La Libertad, Arequipa y Huánuco. En 2024, la producción alcanzó 209.000 toneladas. Desde el Midagri enfatizaron que no solo se favorece al sector agrario, sino también a cadenas vinculadas al turismo, comercio exterior, empleo y gastronomía.

