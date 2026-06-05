Perú vs Haití EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

Perú y Haití se verán las caras en el Nu Stadium. Foto: FPF/CONCACAF/composición LR

Perú y Haití se verán las caras en el Nu Stadium. Foto: FPF/CONCACAF/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Perú vs Haití EN VIVO juegan HOY viernes 5 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Nu Stadium con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección dirigida por Mano Menezes sigue afrontando sus primeros partidos. La idea de la Blanquirroja es seguir probando jugadores para el recambio generacional de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el lado de Haití, el equipo se prepara con miras a su participación en el Mundial 2026.

PUEDES VER: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

¿A qué hora juega Perú vs Haití el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la ‘bicolor’ y Haití se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (6/06)

¿Qué canal transmitirá el Perú vs Haití?

El encuentro entre Perú vs Haití, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de América TV, Movistar Deportes y ATV.

Perú vs Haití: posibles alineaciones

Perú: Gallese; Sonne, Barco, Gruber, López; Noriega, Yotún, Carrillo; Vélez, Cabrera y Ugarriza.

Gallese; Sonne, Barco, Gruber, López; Noriega, Yotún, Carrillo; Vélez, Cabrera y Ugarriza. Haití: Placide; Arcus, Duverne, Adé; Expérience, Jacques, L. Pierre, Providence; Nazon, Wilson y Casimir.

Convocados de Haití para el Mundial 2026

Arqueros: Johny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbéliard), Duverger Josue (FC Cosmos Koblenz)

Johny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbéliard), Duverger Josue (FC Cosmos Koblenz) Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Martin Experience (AS Nancy), Markhus Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem)