Perú vs Haití EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026
El amistoso internacional entre Perú y Haití se disputará en el Nu Stadium. Este encuentro servirá como preparación para la selección dirigida por Mano Menezes.
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Perú vs Haití EN VIVO juegan HOY viernes 5 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Nu Stadium con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección dirigida por Mano Menezes sigue afrontando sus primeros partidos. La idea de la Blanquirroja es seguir probando jugadores para el recambio generacional de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el lado de Haití, el equipo se prepara con miras a su participación en el Mundial 2026.
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¿A qué hora juega Perú vs Haití el amistoso internacional?
En territorio peruano, el cruce entre la ‘bicolor’ y Haití se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (6/06)
¿Qué canal transmitirá el Perú vs Haití?
El encuentro entre Perú vs Haití, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de América TV, Movistar Deportes y ATV.
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Perú vs Haití: posibles alineaciones
- Perú: Gallese; Sonne, Barco, Gruber, López; Noriega, Yotún, Carrillo; Vélez, Cabrera y Ugarriza.
- Haití: Placide; Arcus, Duverne, Adé; Expérience, Jacques, L. Pierre, Providence; Nazon, Wilson y Casimir.
Convocados de Haití para el Mundial 2026
- Arqueros: Johny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbéliard), Duverger Josue (FC Cosmos Koblenz)
- Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Martin Experience (AS Nancy), Markhus Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem)
- Volantes: Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde Jean (Wolverhampton Wanderers FC), Leverton Pierre (FC Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Dominique Simon (FC Tatran Prešov), Woodensky Pierre (Violette AC)
- Delanteros: Derrick Etienne (Toronto FC), Duckens Nazon (Esteghlal Tehran FC), Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Yassin Fortune (FC Vizela), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Josue Casimir (AJ Auxerre)