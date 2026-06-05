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Política

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular y llama a votar por Juntos por el Perú: "Tengo motivos"

En un video, Olivos exhortó a sus seguidores a votar por el partido de Roberto Sánchez, asegurando que su objetivo es evitar una dictadura en el país.

Olivos publicó un video endosando la candidatura de Sánchez | Composición: LR.
Olivos publicó un video endosando la candidatura de Sánchez | Composición: LR.
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Vivian Olivos, actual congresista y exintegrante de la bancada de Fuerza Popular, presentó su renuncia al partido fujimorista. De acuerdo con la carta que difundió, la legisladora decidió dejar la militancia en la agrupación tras una reflexión personal. Además, anunció que respaldará a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta electoral.

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'Siempre tomar una decisión cataloga tu ideología política. El compromiso no termina en las urnas. Por ello, he decidido votar por Juntos por el Perú. Exhorto a Lima y a toda mi región a que vote por JP. (…) Hay coincidencias grandes y el objetivo es el Perú: no queremos que exista una dictadura. Por la democracia, marquemos JP. Sobre todo, porque lo siento, lo conozco y tengo motivos muy grandes para votar por JP', señaló en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

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En el video donde anuncia su respaldo a la candidatura de Sánchez, Olivos aparece frente al penal de Barbadillo. Durante la grabación aseguró haber conversado con el expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en este centro penitenciario, y le agradeció el espacio brindado.

'Nada limitará mi derecho a la libre expresión. Esta es una decisión tomada y se respeta', añadió la parlamentaria en su publicación.

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