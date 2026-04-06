BCR: actividad agropecuaria creció 4% durante enero

El Banco Central de Reserva del Perú informó que el sector agropecuario en nuestro país registró un crecimiento de 4% en enero de 2026, producto de un clima favorable que permitió la producción de más alimentos. Asimismo, aumentó la producción tanto de productos orientados al mercado interno; como a la agroindustria y a la agroexportación.

La entidad precisó que en enero pasado, la producción agrícola para el mercado interno subió en 7,7%, mientras que la producción agroindustrial en 18% y la de exportación en 1,6%.

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Así creció la producción agrícola en enero

En enero, la producción agrícola destinada al mercado interno creció 7,7%. Este aumento se explicó principalmente por una mayor producción de papa, impulsada por el incremento en las siembras. Asimismo, el crecimiento del arroz y la cebolla se debió a un efecto base.

En el caso del arroz, influyó la falta de lluvias en la costa y selva norte durante el segundo semestre de 2024. Para la cebolla, el alza responde a menores siembras previas por bajos precios en chacra. Además, el tomate creció por más áreas sembradas para industrialización y el limón por mejores condiciones de agua.

Cifras del sector agropecuario durante el mes de enero de 2026. Captura: INEI y Midagri.

¿Cómo le fue a la producción agroindustrial?

En enero, la producción agroindustrial creció 18%, impulsada por un mayor volumen de palma aceitera proveniente de Ucayali y Huánuco. También contribuyó el incremento en la producción de maíz amarillo duro y caña de azúcar. Este desempeño estuvo relacionado con mejores condiciones hídricas. Estas condiciones fueron más favorables en la costa y la selva norte en comparación con la campaña anterior.

La producción orientada a la exportación

En enero, la producción destinada a la exportación aumentó 1.6%. Este resultado se explicó por una mayor producción de arándanos, en una campaña ya normalizada. A diferencia del año previo, ya no se observó el impacto de medidas adoptadas frente a El Niño 2023, como el retraso de podas.

Por otro lado, la palta y el café también crecieron en el mes, aunque su producción representa solo 3.3% y 0.4% del total anual, respectivamente. Finalmente, la producción de carne de ave subió 1.8%. Este incremento se debió a una mayor colocación de pollos BB.