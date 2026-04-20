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Economía

Bonos del Estado 2026: conoce la lista completa de los subsidios vigentes, ¿cuáles son los requisitos para acceder a ellos?

Los bonos del Estado suelen entregarse por diferente temas, ya sea para asegurar vivienda, por desastres y otros eventos. Conoce la lista de todos los bonos disponibles en nuestro país.

Familias peruanas de menores recursos podrán acceder a estas ayudas económicas del Estado. Foto: Composición LR.
Familias peruanas de menores recursos podrán acceder a estas ayudas económicas del Estado. Foto: Composición LR.

Las familias peruanas con menos recursos pueden acceder a distintos bonos que entregan algunos ministerios como apoyo económico para varias necesidades. Esta ayuda les permite enfrentar la falta de dinero y superar diferentes dificultades.

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Conoce aquí cada uno de los bonos otorgados por el Estado, así como los requisitos para acceder a este apoyo.

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Bono del Buen Pagador de MiVivienda

El Crédito Mivivienda, que se ofrece a través de diversas entidades del Perú, permite financiar la compra de una vivienda con montos que van desde S/68.800 hasta S/488.800. El plazo de pago puede extenderse hasta 25 años, lo que facilita el acceso a una casa propia.

El monto del Bono del Buen Pagador depende del precio de la vivienda. Está distribuido de la siguiente manera:

Distribución del monto del Bono del Buen Pagador. Captura: Andina.

Distribución del monto del Bono del Buen Pagador. Captura: Andina.

Bono Familiar Habitacional de Techo Propio

Este programa está dirigido a aquellas familias cuyos ingresos mensuales no excedan el valor de S/3.715 para comprar y S/2.706 para construir o mejorar su vivienda.

Entre los requisitos para acceder al Bono Familiar Habitacional se encuentran: conformar un grupo familiar; no haber recibido un apoyo habitacional del Estado; si buscan adquirir una vivienda no podrán tener otra vivienda a nivel nacional. Y si quieren construir o mejorar su casa, deben ser propietarios del lugar donde se ejecutará la obra.

Bono de Arrendamiento

El BAE busca otorgar una vivienda temporal a aquellas familias damnificadas con casas colapsadas y consideradas inhabitables a raíz de desastres como huaicos, lluvias, sismos, entre otros. El Bono de Arrendamiento consiste en la entrega de S/500 al mes, por dos años.

A continuación los requisitos para acceder al BAE:

  • El distrito afectado debe haber sido declarado en Estado de Emergencia.
  • La vivienda debe haber sido calificada como "colapsada" o "inhabitable" por el hecho ocurrido.
  • La familia debe estar registrada en el formulario Campo 2A del Empadronamiento de Familias y Medios de Vida de su municipio.
  • No contar con otra vivienda en la misma región donde se declaró la emergencia.
  • No ser inquilino del inmueble, pues el bono se concede exclusivamente al propietario.

Vale de Descuento FISE

El Programa Vale de Descuento FISE entrega cupones para comprar un balón de GLP de hasta 10 kg. Este apoyo está dirigido a la población más vulnerable del país, como hogares, comedores populares del Programa de Complementación Alimentaria, instituciones educativas públicas del Programa de Alimentación Escolar y Ollas Comunes. El objetivo es facilitar el acceso a energía básica a quienes más lo necesitan.

Conoce los requisitos para acceder al Vale de Descuento FISE. Foto: La República.

Conoce los requisitos para acceder al Vale de Descuento FISE. Foto: La República.

En el caso de las viviendas, el vale se entrega todos los meses a los beneficiarios, tengan o no servicio de electricidad. Para comedores populares, instituciones educativas públicas y Ollas Comunes, la cantidad de vales depende del número de personas atendidas o raciones que brindan.

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Bono Canon

Este bono es un sistema de apoyo para vivienda social impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con dinero que proviene del canon que reciben los gobiernos regionales y municipales.

Este beneficio consiste en un subsidio económico que no se devuelve para acceder a una vivienda, dentro del programa Techo Propio. El financiamiento llega de recursos del canon, como el minero o gasífero, que transfieren los gobiernos subnacionales.

Para aplicar este mecanismo, se firma un convenio entre el gobierno regional o local, el MVCS y el Fondo MiVivienda. Pero antes de ello, se necesita la aprobación del Consejo Regional o del Concejo Municipal.

Programa Ahorro GNV

Este programa impulsa el cambio de vehículos de diésel, gasolina o GLP a GNV. Este apoyo cubre hasta el 100% del costo de la conversión y el pago se realiza sin intereses en un plazo de hasta tres años para autos livianos y cinco años para vehículos pesados. El objetivo es facilitar el uso de un combustible más económico y accesible.

El programa funciona a través de talleres autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que registran a los beneficiarios, revisan el estado del vehículo y realizan la conversión. Ahorro GNV opera en regiones donde hay estaciones de venta de GNV, o redes de distribución de gas natural. Cabe precisar que para la conversión a GNV a gasolina o GLP, se financia el monto máximo establecido en la siguiente tabla:

Fijan monto máximo para cambio de gasolina o GLP a GNV. Captura: Andina.

Fijan monto máximo para cambio de gasolina o GLP a GNV. Captura: Andina.

Programa BonoGas

Este programa se encarga de financiar la instalación interna de gas natural en viviendas, Mypes e instituciones sociales en diversas regiones. Este apoyo se devuelve, si corresponde, en un plazo de hasta 10 años, sin intereses, a través del recibo mensual de consumo. Así, más personas pueden acceder a este servicio básico de forma más fácil.

Los montos que el FISE paga a la empresa instaladora están regulados por el Osinergmin. Esto asegura un uso claro y ordenado de los recursos. Los beneficiarios incluyen usuarios residenciales, instituciones sociales, entidades públicas y micro y pequeñas empresas.

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Bonificación a militares veteranos

El Gobierno aprobó una norma que otorga una bonificación económica especial a los licenciados veteranos de la pacificación nacional. La medida busca reconocer su labor en zonas de emergencia durante la época de la violencia del terrorismo.

La Ley Nº 32577 indica que pueden acceder al beneficio los veteranos reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. También deben haber realizado servicio militar entre 1980 y 2000 y participar en acciones de pacificación. Asimismo, no deben tener antecedentes penales ni deudas por pensión de alimentos.

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