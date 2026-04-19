¿Cómo postular a Techo Propio 2026? Descubre cómo acceder a los 14.880 bonos del Estado y empezar a construir tu vivienda
El programa Techo Propio 2026 lanzó su primera convocatoria nacional con 14.880 bonos para construir vivienda en sitio propio que estará vigente hasta el 24 de abril. Revisa montos, requisitos, proceso de inscripción y cómo acceder gratis.
- Roberto Sánchez y Keiko Fujimori: dos modelos económicos en disputa, ¿qué proponen en sueldos, impuestos, minería y empleo?
- Precio del dólar hoy, domingo 19 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
El acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las principales necesidades de miles de familias peruanas, especialmente en los sectores de menores ingresos donde persiste la brecha habitacional. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la primera convocatoria del programa Techo Propio 2026, orientada a la modalidad de construcción en sitio propio y vigente a nivel nacional hasta el 24 de abril.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas Alvarado, informó que se habilitaron 14.880 bonos habitacionales para esta etapa. “Para esta primera convocatoria tenemos 14.880 bonos que se van a colocar en los diversos productos que tenemos. Ojo que estamos llegando a todas las regiones del país. La convocatoria es a nivel nacional”, declaró en entrevista con Andina Canal Online.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ ALIAGA Y SU RECOMPENSA, ¿ÁLVAREZ Y BELMONT DÓNDE ESTÁN? | QUE NO SE TE OLVIDE
PUEDES VER: El Fondo Monetario Internacional advierte: “Debemos prepararnos para tiempos difíciles si sigue la guerra”
Bonos Techo Propio 2026: montos, subsidios y apoyo a personas con discapacidad
El bono regular de construcción en sitio propio alcanza los S/33.000. En determinadas regiones puede aumentar hasta S/38.610 por los mayores costos de transporte de materiales y mano de obra.
Asimismo, el programa contempla un monto especial de hasta S/41.250 dirigido a familias con integrantes con discapacidad severa, permitiendo adaptar accesos, puertas y servicios higiénicos. Desde 2024, los diseños incluyen estas adecuaciones y en la convocatoria actual ya se registran más de 200 postulantes en esta condición.
PUEDES VER: Gasoducto Sur: Balcázar asegura que podría destrabar "esta semana" el proyecto de masificación de gas natural al sur del país
Requisitos Techo Propio 2026: ingresos, ahorro mínimo y título de propiedad
Las familias interesadas deben cumplir condiciones específicas para postular: contar con grupo familiar, poseer título de propiedad inscrito sin cargas, no haber recibido un bono habitacional previo, tener ingresos mensuales de hasta S/2.706 y demostrar un ahorro mínimo de S/2.475.
El terreno puede ser propio o corresponder a los “aires” de una vivienda, siempre que esté formalizado. El objetivo es asegurar que los beneficiarios puedan iniciar la construcción de manera inmediata.
¿Cómo postular a Techo Propio 2026?
La postulación no se realiza directamente ante el ministerio, sino mediante entidades técnicas autorizadas. El Fondo Mi Vivienda habilitó cerca de 1.400 entidades en todo el país para gestionar solicitudes y ejecutar las obras, recordando que el trámite es totalmente gratuito y sin intermediarios.
Las viviendas construidas tendrán alrededor de 35 m², con dos dormitorios, ambiente multiuso, lavandería y estructura preparada para ampliar un segundo piso. El plazo de construcción es de aproximadamente 120 días desde la asignación del bono.