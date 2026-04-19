¿Cómo postular a Techo Propio 2026? Descubre cómo acceder a los 14.880 bonos del Estado y empezar a construir tu vivienda

El programa Techo Propio 2026 lanzó su primera convocatoria nacional con 14.880 bonos para construir vivienda en sitio propio que estará vigente hasta el 24 de abril. Revisa montos, requisitos, proceso de inscripción y cómo acceder gratis.

Programa Techo Propio 2026 lanza convocatoria nacional con 14.880 bonos para construir vivienda en sitio propio.
Programa Techo Propio 2026 lanza convocatoria nacional con 14.880 bonos para construir vivienda en sitio propio.

El acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las principales necesidades de miles de familias peruanas, especialmente en los sectores de menores ingresos donde persiste la brecha habitacional. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la primera convocatoria del programa Techo Propio 2026, orientada a la modalidad de construcción en sitio propio y vigente a nivel nacional hasta el 24 de abril.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas Alvarado, informó que se habilitaron 14.880 bonos habitacionales para esta etapa. “Para esta primera convocatoria tenemos 14.880 bonos que se van a colocar en los diversos productos que tenemos. Ojo que estamos llegando a todas las regiones del país. La convocatoria es a nivel nacional”, declaró en entrevista con Andina Canal Online.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA Y SU RECOMPENSA, ¿ÁLVAREZ Y BELMONT DÓNDE ESTÁN? | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: El Fondo Monetario Internacional advierte: “Debemos prepararnos para tiempos difíciles si sigue la guerra”

lr.pe

Bonos Techo Propio 2026: montos, subsidios y apoyo a personas con discapacidad

El bono regular de construcción en sitio propio alcanza los S/33.000. En determinadas regiones puede aumentar hasta S/38.610 por los mayores costos de transporte de materiales y mano de obra.

Asimismo, el programa contempla un monto especial de hasta S/41.250 dirigido a familias con integrantes con discapacidad severa, permitiendo adaptar accesos, puertas y servicios higiénicos. Desde 2024, los diseños incluyen estas adecuaciones y en la convocatoria actual ya se registran más de 200 postulantes en esta condición.

PUEDES VER: Gasoducto Sur: Balcázar asegura que podría destrabar "esta semana" el proyecto de masificación de gas natural al sur del país

lr.pe

Requisitos Techo Propio 2026: ingresos, ahorro mínimo y título de propiedad

Las familias interesadas deben cumplir condiciones específicas para postular: contar con grupo familiar, poseer título de propiedad inscrito sin cargas, no haber recibido un bono habitacional previo, tener ingresos mensuales de hasta S/2.706 y demostrar un ahorro mínimo de S/2.475.

El terreno puede ser propio o corresponder a los “aires” de una vivienda, siempre que esté formalizado. El objetivo es asegurar que los beneficiarios puedan iniciar la construcción de manera inmediata.

¿Cómo postular a Techo Propio 2026?

La postulación no se realiza directamente ante el ministerio, sino mediante entidades técnicas autorizadas. El Fondo Mi Vivienda habilitó cerca de 1.400 entidades en todo el país para gestionar solicitudes y ejecutar las obras, recordando que el trámite es totalmente gratuito y sin intermediarios.

Las viviendas construidas tendrán alrededor de 35 m², con dos dormitorios, ambiente multiuso, lavandería y estructura preparada para ampliar un segundo piso. El plazo de construcción es de aproximadamente 120 días desde la asignación del bono.

Notas relacionadas
Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

LEER MÁS
Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas

Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El Fondo Monetario Internacional advierte: “Debemos prepararnos para tiempos difíciles si sigue la guerra”

El Fondo Monetario Internacional advierte: “Debemos prepararnos para tiempos difíciles si sigue la guerra”

LEER MÁS
Gasoducto Sur: Balcázar asegura que podría destrabar "esta semana" el proyecto de masificación de gas natural al sur del país

Gasoducto Sur: Balcázar asegura que podría destrabar "esta semana" el proyecto de masificación de gas natural al sur del país

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 18 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 18 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Tía María: Minem autoriza a Southern a iniciar primera etapa tras anulación previa

Tía María: Minem autoriza a Southern a iniciar primera etapa tras anulación previa

LEER MÁS
Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, viernes 17 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, viernes 17 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max

¿A qué hora juega Melgar vs Universitario EN VIVO, partido de HOY por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

Superclásico River vs Boca EN VIVO HOY: hora y canal del partido más importante del Fútbol Argentino

Economía

Tía María: Minem autoriza a Southern a iniciar primera etapa tras anulación previa

El Fondo Monetario Internacional advierte: “Debemos prepararnos para tiempos difíciles si sigue la guerra”

Precio del dólar hoy, domingo 19 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Amazonas Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

Roberto Sánchez: “La autonomía del BCR la defendemos”

