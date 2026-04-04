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Economía

¿Dónde encontrar combustible más barato en Lima y provincias? AQUÍ los puntos con mejores precios HOY

Los usuarios pueden ubicar los grifos más cercanos, junto a sus precios, gracias a la app Facilito, de Osinergmin.

La app Facilito permite al usuario obtener el combustible al mejor precio. Foto: Composición LR.
La app Facilito permite al usuario obtener el combustible al mejor precio. Foto: Composición LR.

En las últimas semanas, los precios de los combustibles han cambiado en distintos grifos de Lima y otras regiones del país. Esto ocurrió debido a problemas como la ruptura del gasoducto de Camisea y los conflictos en el Medio Oriente, que afectan el abastecimiento. Como resultado, los conductores han tenido que buscar opciones más económicas para ahorrar.

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Para ayudar a los usuarios, Osinergmin ofrece la plataforma Facilito, donde se pueden comparar precios de combustibles en tiempo real. Esta herramienta incluye una función que muestra solo los grifos que tienen stock disponible. De esta manera, las personas evitan perder tiempo yendo a lugares donde no hay combustible.

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¿Dónde consultar los precios de los combustibles?

Cabe precisar que los usuarios pueden consultar los precios de los establecimientos de venta de los combustibles en la plataforma Facilito:

¿Qué es Facilito?

La plataforma Facilito permite a los usuarios ubicar fácilmente los grifos más cercanos o aquellos que se encuentran en su ruta, mostrando de manera clara los precios actualizados de los combustibles. La aplicación está disponible en Google Play y en el App Store.

Estos son los precios de los combustibles este 4 de abril en el distrito de San Luis. Captura: Facilito.

Estos son los precios de los combustibles este 4 de abril en el distrito de San Luis. Captura: Facilito.

A través de un mapa interactivo, los conductores pueden comparar distintas opciones sin necesidad de recorrer varios puntos, lo que les ayuda a tomar decisiones más rápidas y convenientes.

Además, la herramienta utiliza un sistema de colores para facilitar la elección: resalta en verde los grifos con precios más bajos y en rojo los más altos. También incluye información útil como horarios de atención, tipos de combustible disponibles y datos del establecimiento.

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Osinergmin exige a grifos reportar precios y stock

Osinergmin recordó que todos los grifos están obligados a informar de manera constante sus precios actualizados y si cuentan con combustible disponible. Estos datos se publican en Facilito, con el objetivo de que los ciudadanos puedan comparar opciones y tomar decisiones mejor informadas al momento de abastecerse.

Estos son los precios de los combustibles este 4 de abril en el distrito de Breña. Captura: Facilito.

Estos son los precios de los combustibles este 4 de abril en el distrito de Breña. Captura: Facilito.

La entidad también advirtió que, en caso de detectar incumplimientos en el reporte de información, se iniciarán procesos de sanción contra los establecimientos. Además, si el precio mostrado en el grifo no coincide con el registrado en Facilito, los usuarios pueden reportarlo directamente desde la aplicación o llamando a la línea gratuita 1840, contribuyendo así a una mayor transparencia en el mercado.

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