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Fallece actor de ‘La Familia P. Luche’ y Eugenio Derbez le dedica emotiva despedida: "Gran compañero"

La partida del recordado intérprete tomó por sorpresa a sus seguidores y provocó una emotiva reacción de Eugenio Derbez, quien rompió el silencio con un sentido mensaje.

Muere actor de ‘La Familia P. Luche’. Foto: composición LR/difusión
Muere actor de ‘La Familia P. Luche’. Foto: composición LR/difusión
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El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Abraham Pérez, actor que conquistó al público con su interpretación del 'Licenciado Cortillo' en la exitosa serie 'La Familia P. Luche'. La noticia de su fallecimiento se conoció este 5 de junio y generó numerosas reacciones entre colegas y seguidores.

Uno de los primeros en pronunciarse fue precisamente Eugenio Derbez, quien utilizó las redes sociales para despedirse de quien fue su compañero de trabajo durante varios años. A través de un comentario publicado en Instagram, el actor y productor expresó su tristeza por la partida de su colega. “Descanse en paz… siempre fue un gran compañero”, escribió.

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‘La Familia P. Luche’

Mensaje de Eugenio derbez. Foto: Instagram

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Abraham Pérez dejó huella con su personaje del 'Licenciado Cortillo'

Aunque Abraham Pérez participó en diversos proyectos televisivos a lo largo de su carrera, fue su trabajo en 'La Familia P. Luche' el que lo convirtió en una figura reconocida entre el público mexicano. Su personaje del 'Licenciado Cortillo' apareció en la segunda y tercera temporada de la serie, logrando ganarse el cariño de millones de espectadores gracias a su carisma y talento para la comedia.

La producción, considerada una de las más exitosas de la televisión mexicana, permitió que el actor consolidara una conexión especial con la audiencia. Por ello, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos usuarios en redes sociales recordaron algunas de sus escenas más emblemáticas y destacaron el aporte que realizó al programa.

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Otra de las figuras que expresó públicamente su pesar fue Luis Manuel Ávila, recordado por interpretar a 'Junior' en la serie. “Triste noticia... buen viaje Abraham, descansa en paz”, escribió el artista en una historia publicada en Instagram.

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