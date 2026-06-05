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Economía

Indecopi impuso 500 sanciones a 17 entidades financieras por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito: ¿qué hacer si eres víctima?

El Indecopi recordó a los consumidores los pasos que deben seguir ante consumos no reconocidos y reportó que entre 2025 y 2026 sancionó a 17 entidades financieras por infracciones vinculadas a operaciones desconocidas con tarjetas de crédito.

La entidad ha impuesto 500 sanciones a 17 proveedores del sistema financiero por operaciones no reconocidas, sumando multas que superan los S/2.7 millones.
La entidad ha impuesto 500 sanciones a 17 proveedores del sistema financiero por operaciones no reconocidas, sumando multas que superan los S/2.7 millones. | Composición LR/IA
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exhortó a los consumidores a actuar de manera inmediata ante la pérdida, robo o uso indebido de sus tarjetas de crédito o débito.

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La entidad recordó que los usuarios cuentan con mecanismos para reportar operaciones desconocidas y exigir la investigación correspondiente por parte de las entidades financieras.

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Asimismo, informó que entre 2025 y 2026 impuso 500 sanciones a 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas. Estas resoluciones obtuvieron 365 amonestaciones y 135 multas que sumaron 502,8 UIT, equivalentes a S/2.765.400.

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Consumos no reconocidos: primeros pasos para proteger el dinero

Ante la detección de consumos no reconocidos, transferencias sospechosas o movimientos bancarios que el usuario no realizó, el Indecopi recomienda bloquear de inmediato la tarjeta y los canales digitales asociados.

Para ello, el consumidor debe comunicarse con su entidad financiera y solicitar la suspensión de la tarjeta, la banca por internet y otros servicios vinculados, como las billeteras digitales.

La entidad también aconseja solicitar el código de bloqueo y registrar con precisión la fecha y hora en que se realizó el procedimiento. Esta información puede resultar relevante para eventuales reclamos o investigaciones relacionadas con las operaciones desconocidas.

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Reclamos ante entidades financieras y responsabilidad del banco

El Indecopi recomienda revisar los movimientos bancarios y reunir evidencias relacionadas con las operaciones cuestionadas. Entre ellas se incluyen capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos y cualquier otro elemento que permita sustentar el reclamo.

Posteriormente, el consumidor debe presentar un reclamo ante la entidad financiera correspondiente. Según recordó la institución, el banco tiene la obligación de investigar el caso y brindar una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Además, señaló que cuando una operación se realiza después del bloqueo de la tarjeta, la responsabilidad corresponde a la entidad financiera de acuerdo con la normativa vigente.

Sanciones del Indecopi y canales de atención al consumidor

Los consumidores también pueden presentar gratuitamente un reclamo ante el Indecopi de manera presencial, mediante las líneas telefónicas 224-7777 y 0800-4-4040 para provincias, o a través del servicio Reclama Virtual.

A través de este mecanismo se promueve que las partes puedan alcanzar una solución mediante la conciliación.

En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio o si el consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una denuncia contra la entidad financiera.

El Indecopi precisó que, si se confirman infracciones a la normativa de protección del consumidor, la entidad denunciada podría ser sancionada. Asimismo, recomendó revisar constantemente los movimientos bancarios, activar alertas de consumo y evitar compartir claves o códigos de verificación con terceros, ya que muchas estafas se inician mediante llamadas, mensajes o enlaces falsos.

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