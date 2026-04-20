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Economía

CCL reafirma proyección de crecimiento de 3,1% para la economía peruana en 2026

La producción en Perú ha estado bastante activa en los últimos meses, con excepción de marzo, donde se registró una caída debido a la rotura del gasoducto de Camisea, explicó la CCL.

CCL asegura que actividad económica en Perú viene con mucho dinamismo. Foto: Composición LR.
CCL asegura que actividad económica en Perú viene con mucho dinamismo. Foto: Composición LR.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) indicó que mantiene su previsión de que la economía peruana crecerá 3,1% en 2026. Esto se debe a que la producción en el país ha estado bastante activa en los últimos meses, aunque en marzo hubo una caída. Esa baja se explicó por un problema en el gasoducto de Camisea, que afectó temporalmente el ritmo de la actividad económica.

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Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, explicó: "Cuando salió la noticia de lo que ocurrió en marzo muchos ajustaron su proyección hacia abajo, pero nosotros la hemos mantenido porque solo es un mes y tenemos muchos meses por delante”.

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La actualidad de la economía peruana

Sobre la economía peruana, Óscar Chávez sostuvo: “Viene fuerte con crecimientos entre 3% y 4%, como vimos en enero y febrero. Lo ocurrido en marzo es un bache, aunque pudo haber afectado a sectores como manufactura, minería y construcción, sin embargo, comercio y servicios siguieron operando”.

Cabe indicar que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía en nuestro país creció 3,54% en enero y 3,68% en febrero de 2026.

Crisis del gas: ¿Qué pasó con Camisea y cómo afectó a la economía?

La rotura de un ducto del sistema de transporte de gas de Camisea provocó una de las interrupciones más importantes del suministro energético en el país. El hecho ocurrió el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco.

Este incidente obligó a reducir de forma drástica el envío de gas hacia la costa. También se dio prioridad al abastecimiento de hogares y servicios esenciales.

Explosión en el sistema de transporte de Gas de Camisea el pasado 1 de marzo. Foto: Composición LR.

Explosión en el sistema de transporte de Gas de Camisea el pasado 1 de marzo. Foto: Composición LR.

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El crecimiento del PBI

Según Chávez, el Producto Bruto Interno (PBI) nacional está creciendo en ese rango de 3% a 4% por el buen desempeño de la demanda interna. “El crecimiento está basado en el mercado interno, por el aumento del consumo privado, la inversión privada y pública, esos son los motores que están impulsando el PBI en estos momentos”, explicó.

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