Precio del dólar en Perú: tipo de cambio ABRE en S/3,433 HOY 20 de abril del 2026, según Bloomberg

El precio del dólar en Perú abrió este lunes 20 de abril en S/3,4338, lo que implicó una disminución de 0,093%, frente al cierre del viernes 17, cuando terminó en S/3,4370 (Banco Central de Reserva), según informó Bloomberg.

Comparando el cierre del viernes 17 de abril respecto del jueves 16 (S/3,4440), la cotización mostró una variación de 0,20%. En tanto, en el mercado paralelo (cambistas), el dólar se ubicó el martes en S/3,420 para la compra y S/3,450 para la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

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Así abrió el dólar hoy 20 de abril en Perú, según Bloomberg. Foto: Bloomberg.

Cabe precisar que esta variación de la divisa se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, después de los ataques a las infraestructuras energéticas.

El tipo de cambio de dólar en los bancos del Perú HOY

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Banco Pichincha

Compra: S/3,493

Venta: S/3,569

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

¿Cuál es el tipo de cambio en Sunat?

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3,435 para la compra y S/3,442 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Cómo convertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te enseñamos una tabla con cifras de 1 dólar a 5.000 dólares.

Dólares (USD) a Soles (PEN) 1 Dólares = 3,4 Soles 5 Dólares = 17 Soles 10 Dólares = 34 Soles 50 Dólares = 170 Soles 100 Dólares = 340 Soles 500 Dólares = 1.700 Soles 1000 Dólares = 3.400 Soles 5000 Dólares = 17.000 Soles

¿Cómo detectar si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta estrategia consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra manera de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

Podrás identificar si un billete es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

En nuestro país, varias instituciones publican información sobre la cotización del dólar, además de la Sunat. Entre las más destacadas se encuentran el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.