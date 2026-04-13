Techo propio 2026: cómo postular para construir tu casita con los bonos de vivienda del Estado

Conoce los requisitos para acceder al subsidio de S/41,250 que ofrece el programa Techo Propio en su nueva convocatoria nacional. | Foto: Composición LR/Difusión

Conoce los requisitos para acceder al subsidio de S/41,250 que ofrece el programa Techo Propio en su nueva convocatoria nacional. | Foto: Composición LR/Difusión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), junto al Fondo MiVivienda, lanzó la convocatoria nacional 2026 del programa Techo Propio, que otorga un bono de hasta S/41.250. Las inscripciones para este beneficio inician este martes 14 de abril a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda segura para las familias de escasos recursos.

Cabe mencionar que la apertura del registro contempla una atención especial durante los días 14 y 15 de abril para hogares que tengan integrantes con discapacidad severa que utilicen silla de ruedas. En estos casos, será necesario presentar la documentación emitida por CONADIS y el certificado de discapacidad otorgado por un establecimiento de salud autorizado.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

Requisitos para ser beneficiario del Bono Familiar Habitacional (BFH)

Para acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH), en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, las familias deben contar con un terreno o aire independizado debidamente registrado en Sunarp. Este predio debe figurar de manera formal en los Registros Públicos, condición indispensable para iniciar el proceso de evaluación dentro del programa Techo Propio.

Además, el grupo familiar debe estar conformado legalmente y no registrar propiedad adicional de vivienda o terreno a nivel nacional. También se establece un límite de ingresos mensuales que no debe superar los S/2.706. A ello se suma la exigencia de no haber recibido anteriormente apoyo habitacional del Estado y disponer de un ahorro mínimo de S/2.475 como parte del expediente de postulación.

¿Cuál es el monto al que pueden acceder las familias con el Bono Techo Propio 2026?

El Bono Familiar Habitacional otorgado por el Estado peruano asciende a S/33.000 para la modalidad estándar de construcción en sitio propio. Sin embargo, este monto puede variar al alza en determinadas regiones según criterios técnicos definidos por el programa.

En el caso de hogares que cuenten con integrantes con discapacidad severa, el subsidio puede llegar hasta S/41.250, permitiendo incorporar adecuaciones de accesibilidad en el diseño de la vivienda.

¿Cómo postular al bono de Techo Propio 2026?

Las inscripciones al programa Techo Propio 2026 son completamente gratuitas y se gestionan a través del Fondo MiVivienda, entidad encargada de canalizar el acceso al Bono Familiar Habitacional. Para registrarse o recibir orientación, los postulantes pueden acudir a la Vitrina Inmobiliaria ubicada en Lima o a los Centros de Atención al Ciudadano distribuidos en distintas regiones del país.

También está disponible la línea gratuita 0800-12-200, además de la plataforma web oficial de la entidad, donde se publica información actualizada y el listado de entidades técnicas autorizadas para la ejecución de viviendas.