Capeco: nuevos proyectos de vivienda caen 16,5% en Lima Metropolitana y ya reducen la oferta disponible ¿subirán los precios?

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El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana mantiene un desempeño favorable en la venta de viviendas nuevas gracias a la recuperación del crédito hipotecario y al financiamiento de programas habitacionales.

Sin embargo, este dinamismo comienza a enfrentar un desafío cada vez más visible: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios.

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Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, advirtió que la menor incorporación de proyectos ya está generando un escenario de escasez de viviendas, especialmente en Lima Top, situación que podría presionar al alza los precios de los inmuebles en los próximos meses.

Oferta inmobiliaria registra fuerte caída en Lima Metropolitana

De acuerdo con el IEC, el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda disminuyó 16,5% durante el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las mayores contracciones se registraron en Lima Top, con una caída de 46,3%, y en Lima Centro, donde el descenso alcanzó 44,4%.

El estudio también señala que al cierre del primer trimestre existían 1.017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana. Esta cifra representa una reducción de 7,6% respecto al primer trimestre del 2025 y una disminución de 2,6% frente al trimestre previo, lo que refleja una menor incorporación de nuevas unidades al mercado.

Ventas de viviendas mantienen crecimiento pese a menor oferta

Mientras la oferta se reduce, las ventas de viviendas continúan mostrando una evolución positiva en todos los segmentos del mercado. Según Capeco, tanto el segmento Mivivienda como el de vivienda no social mantienen una tendencia de crecimiento ininterrumpida desde el tercer trimestre del 2023.

La combinación de una demanda sostenida y una menor cantidad de proyectos nuevos está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario.

El informe indica que Lima Top ya se encuentra por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se aproxima a una situación similar.

Capeco alerta sobre escasez de viviendas y restricciones urbanísticas

Durante la presentación del estudio, Valdivia afirmó que el riesgo de escasez de viviendas ya se está materializando. Aseguró que ya no es un riesgo sino una realidad. “Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”.

El representante del gremio explicó que parte de esta situación responde a cambios normativos que han restringido el desarrollo de determinados proyectos habitacionales, especialmente aquellos dirigidos a sectores medios que anteriormente calificaban dentro de la vivienda social.

Asimismo, advirtió que las trabas municipales y las restricciones urbanísticas en diversos distritos de Lima dificultan la incorporación de nueva oferta inmobiliaria, lo que limita las opciones de acceso a vivienda cerca de los centros de trabajo o de las familias de los potenciales compradores.

Capeco señaló que, de mantenerse estas condiciones en un contexto de incertidumbre política y económica, la reducción de la oferta podría profundizarse durante los próximos meses. Por ello, consideró necesario adoptar medidas que permitan recuperar el ritmo de desarrollo de proyectos habitacionales y atender de forma adecuada la creciente demanda del mercado.