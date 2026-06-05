¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta

La ONPE ofrece una plataforma digital para consultar el lugar de sufragio con solo ingresar el DNI. | Foto: Andina/ONPE/Composición LR

La ONPE ofrece una plataforma digital para consultar el lugar de sufragio con solo ingresar el DNI. | Foto: Andina/ONPE/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo 7 de junio para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Ante la cercanía de la jornada electoral, una de las consultas más frecuentes entre los ciudadanos es cómo conocer el local de votación asignado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entidad electoral mantiene habilitada una plataforma digital que permite verificar en pocos segundos el lugar donde corresponde votar, así como otros datos importantes para el día de los comicios. Conocer esta información con anticipación puede evitar contratiempos y facilitar el proceso de sufragio.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: La insólita historia de la fiscal que dejó el Ministerio Público y acabó al mando de una banda criminal por amor a un narco

¿Cómo consultar tu local de votación para la segunda vuelta 2026?

La ONPE puso a disposición de los electores una herramienta virtual para verificar el local de votación correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la ONPE y registrar únicamente su número de DNI. Tras completar el código de seguridad solicitado por el sistema, la plataforma mostrará los datos electorales actualizados.

Entre la información disponible se encuentra la dirección exacta del local de votación, el número de mesa de sufragio y el orden de elector asignado para el proceso del 7 de junio.

¿Qué datos necesitas para saber dónde te toca votar?

La consulta es gratuita y solo requiere contar con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

No es necesario registrarse ni crear una cuenta para acceder a la información. El sistema está disponible las 24 horas y puede utilizarse desde computadoras, teléfonos móviles o tablets con acceso a internet.

Las autoridades electorales recomiendan revisar estos datos antes del día de las elecciones para evitar retrasos y ubicar con facilidad el aula donde corresponde emitir el voto.

PUEDES VER: Detienen a 9 policías de la comisaría de Ate por cobrar coimas a transportistas

¿Qué hacer si tu local de votación cambió?

La ONPE recordó que algunos ciudadanos podrían encontrar cambios respecto a procesos electorales anteriores debido a la actualización de padrones y a medidas destinadas a mejorar la distribución de electores.

Por ello, incluso quienes votaron recientemente en las elecciones generales de abril deben verificar nuevamente su local de sufragio antes de acudir a las urnas.

Conocer la ubicación exacta permitirá planificar mejor el traslado y evitar inconvenientes durante la jornada electoral.

PUEDES VER: Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

¿A qué hora se puede votar este 7 de junio?

La segunda vuelta presidencial se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todo el territorio nacional.

Los electores deberán acudir portando su DNI. Además, Reniec autorizó de manera excepcional el uso de documentos vencidos para garantizar la participación ciudadana en esta jornada electoral.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, respetar las indicaciones de los miembros de mesa y verificar previamente el local de votación para agilizar el proceso de sufragio.