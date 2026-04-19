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Gobierno peruano entregará más de 14.000 bonos base de S/33.000 para construir viviendas: requisitos y cómo aplicar a este beneficio, via Techo Propio

A través de entidades técnicas autorizadas, los postulantes deberán presentar un terreno sin cargas y cumplir con requisitos específicos de Techo Propio.

El bono base es de S/ 33.000 y puede aumentar según la ubicación y condiciones del beneficiario.
El bono base es de S/ 33.000 y puede aumentar según la ubicación y condiciones del beneficiario. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la primera convocatoria nacional del programa Techo Propio 2026, mediante la cual se otorgarán 14.880 bonos habitacionales para la construcción de viviendas en sitio propio. La iniciativa está dirigida a familias de bajos ingresos y busca reducir la brecha habitacional en el país.

La convocatoria estará vigente hasta el 24 de abril y permitirá a los interesados iniciar su inscripción a través de entidades técnicas autorizadas a nivel nacional. El bono base asciende a S/33.000, aunque puede incrementarse dependiendo de la ubicación geográfica o condiciones específicas de los beneficiarios.

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Monto del bono y características de las viviendas

El subsidio para la construcción de viviendas puede llegar hasta S/38.610 en regiones donde los costos de transporte y construcción son más elevados. Además, existe un bono especial de hasta S/41.250 destinado a familias que cuentan con integrantes con discapacidad severa, lo que permite adaptar la vivienda a sus necesidades.

Las casas hechas bajo este programa tendrán un área aproximada de 35 metros cuadrados e incluirán dos dormitorios, un ambiente multifuncional, cocina, comedor y lavandería. Asimismo, contarán con una estructura que permitirá futuras ampliaciones, como la construcción de un segundo nivel.

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Requisitos y proceso para acceder al beneficio

Para postular, los interesados deben conformar un grupo familiar, contar con un terreno inscrito en Registros Públicos sin cargas, no haber recibido previamente apoyo habitacional del Estado y tener ingresos mensuales que no superen los S/2.706. También deberán acreditar un ahorro mínimo de S/2.475.

El proceso de inscripción se realiza mediante aproximadamente 1.400 entidades técnicas autorizadas en todo el país, responsables de gestionar y ejecutar las obras. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. El plazo estimado de construcción de las viviendas es de 120 días desde la asignación del bono.

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