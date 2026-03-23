4 de cada 10 peruanos solicitan préstamos hipotecarios para terminar de construir su casa

4 de cada 10 peruanos que solicitan préstamos con garantía hipotecaria lo hacen para terminar de construir su vivienda. | Composición LR

4 de cada 10 peruanos que solicitan préstamos con garantía hipotecaria lo hacen para terminar de construir su vivienda. | Composición LR

El crecimiento del sector construcción en el Perú se reflejó con fuerza en 2025, cerrando el año con un aumento de 6,5%, su mayor expansión desde 2021, impulsado principalmente por la inversión privada.

En Lima Metropolitana, las ventas inmobiliarias alcanzaron cifras récord, con un incremento de 38,6% respecto al año anterior, consolidando uno de los mejores desempeños del sector en décadas, según informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

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Detrás de este dinamismo hay miles de proyectos que requieren financiamiento para poder culminar sus obras. Según Juan Diego Cañamero, gerente general de Prestaclub, cuatro de cada diez peruanos que solicitan préstamos con garantía hipotecaria lo hacen para terminar de construir su vivienda, ampliarla para alquiler, realizar acabados o impulsar proyectos inmobiliarios. Esto evidencia que el auge del mercado no solo impulsa nuevas adquisiciones, sino también la culminación y mejora de construcciones ya iniciadas.

De otro lado, Hellen Lengua, directora comercial de Prestaclub, explica que “en construcción no existe una solución financiera única. Existen diversas alternativas pensadas para emprendedores, empresarios y dueños de viviendas que se encuentran preocupados por no poder culminar sus obras. Por lo general, existe una falta de capital que genera la postergación de los proyectos”.

Peruanos pueden tardar hasta 16 años en construir el primer piso de su vivienda

En términos de costos, una vivienda de 100 m² puede llegar a costar alrededor de S/ 180.000 considerando materiales, mano de obra y acabados básicos. Construir por cuenta propia resulta, en promedio, un 33% más caro por metro cuadrado debido a ineficiencias propias de la autoconstrucción, cuyos costos pueden variar entre S/ 800 y S/ 3.000 por m². En Lima, completar solo el primer piso de una vivienda autoconstruida puede tomar hasta 16 años, lo que explica la creciente necesidad de financiamiento formal.

La demanda de préstamos con garantía hipotecaria ha crecido en los últimos cinco años, impulsada por servicios alternativos a la banca tradicional. Los montos otorgados suelen ubicarse entre S/ 80.000 y S/ 120.000, con un 70% de mujeres y 30% de hombres solicitantes. Los créditos se otorgan generalmente a 72 meses, manteniendo cuotas accesibles y reduciendo el riesgo de incumplimiento.De cara a 2026, se proyecta que estos préstamos crecerán alrededor de 30%, acompañando el dinamismo del sector construcción y la necesidad de los peruanos de culminar sus viviendas y proyectos inmobiliarios.

Vivienda en la capital creció 3,4% frente a 2024

Las ventas no solo marcaron un récord histórico, sino que superaron en 30,8% al anterior máximo registrado en 2013. Distritos como Miraflores y Jesús María lideraron el mercado, mientras que Surquillo, San Miguel, Cercado de Lima y La Victoria destacaron por sus altos crecimientos interanuales.

En paralelo, la oferta total de vivienda en la capital creció 3,4% frente a 2024 y acumuló un aumento promedio anual de 7,7% en los últimos diez años, superando incluso el ritmo registrado entre 2004 y 2014.

El dinamismo del mercado estuvo impulsado principalmente por el segmento Mivivienda, que se consolidó como el más activo. Dentro de este, el rango 5, que agrupa a las viviendas de mayor valor dentro del programa, concentra el 50,4% de la oferta y continúa liderando el crecimiento; mientras que el rango 4, correspondiente a viviendas con precios entre S/ 232,200 y S/ 343,900, creció 28,3% interanual, manteniendo una expansión sostenida desde inicios de 2023. Por su parte, los rangos 1 al 3, que incluyen viviendas de menor valor, registraron un incremento de 55,7%, lo que refleja una demanda significativa también en los segmentos de ingreso medio y medio‑bajo.

Sin embargo, no todos los segmentos tuvieron el mismo comportamiento. La oferta de Techo Propio cayó 5,6% en el último trimestre, mientras que la vivienda no social retrocedió 4,2%, alcanzando su nivel más bajo desde finales de 2021. “Mivivienda es clave para asegurar la sostenibilidad del mercado habitacional”, subrayó Valdivia, al advertir que este dinamismo contrasta con el estancamiento en la colocación de créditos, pese al crecimiento de la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC).