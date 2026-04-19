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Economía

Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar equipos electrónicos sin pagar impuestos

La Sunat incautó 109 celulares de alta gama y otros equipos valorizados en más de S/400.000 a una pasajera que llegó de Estados Unidos. La intervención ocurrió en el Aeropuerto Jorge Chávez tras detectar mercancía no declarada en equipaje.

Sunat incauta 109 celulares de alta gama y equipos electrónicos por valor de más de S/400.000 en Aeropuerto Jorge Chávez.
Sunat incauta 109 celulares de alta gama y equipos electrónicos por valor de más de S/400.000 en Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: La República/IA

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 109 teléfonos celulares de alta gama y diversos equipos electrónicos valorizados en más de S/400.000 a una pasajera intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La mujer provenía de Estados Unidos con escala en Panamá y pretendía comercializar los productos en el país sin pagar los impuestos correspondientes.

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La intervención se realizó la noche del último martes en el área de llegadas internacionales, cuando oficiales de Aduanas perfilaron a la pasajera y detectaron irregularidades durante el control de equipaje mediante escáner de rayos X. Tras la revisión física, se confirmó el ingreso de mercancía no declarada, lo que derivó en la incautación y detención de la intervenida.

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Incautación de celulares de alta gama y equipos electrónicos

Durante la inspección física realizada por la División de Equipajes, el personal advirtió que la pasajera transportaba 109 celulares de alta gama y de último modelo ocultos en su equipaje, además de cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y relojes smartwatch.

El hallazgo confirmó que los artículos no habían sido declarados al ingresar al país, lo que constituye una infracción aduanera. El valor total de los equipos supera los S/400.000, según informó la Sunat.

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Intervención fiscal por delitos aduaneros y detención

El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de los equipos y la detención de la pasajera para las diligencias correspondientes.

La medida se adoptó tras confirmarse que los productos tenían presunto destino comercial y no habían cumplido con las obligaciones tributarias exigidas para su ingreso al país.

Balance anual de incautaciones y alerta a viajeros

La Sunat informó que, en lo que va del año, se han incautado más de 300 celulares valorizados en más de S/870.000 a pasajeros que arribaron al mismo terminal aéreo. Durante el año pasado, la cifra superó los 1.150 equipos, por un monto mayor a S/2.8 millones.

A su vez, exhortó a los viajeros a revisar la información disponible en su web y en la App Bienvenido al Perú sobre los artículos que pueden ingresar sin pagar impuestos, los que requieren requisitos y aquellos con restricciones. “La Sunat hizo un llamado a los ciudadanos para que se informen en su web y App ‘Bienvenido al Perú’”, indicó la entidad.

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