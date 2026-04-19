Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar equipos electrónicos sin pagar impuestos

Sunat incauta 109 celulares de alta gama y equipos electrónicos por valor de más de S/400.000 en Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: La República/IA

Sunat incauta 109 celulares de alta gama y equipos electrónicos por valor de más de S/400.000 en Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: La República/IA

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 109 teléfonos celulares de alta gama y diversos equipos electrónicos valorizados en más de S/400.000 a una pasajera intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La mujer provenía de Estados Unidos con escala en Panamá y pretendía comercializar los productos en el país sin pagar los impuestos correspondientes.

La intervención se realizó la noche del último martes en el área de llegadas internacionales, cuando oficiales de Aduanas perfilaron a la pasajera y detectaron irregularidades durante el control de equipaje mediante escáner de rayos X. Tras la revisión física, se confirmó el ingreso de mercancía no declarada, lo que derivó en la incautación y detención de la intervenida.

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Incautación de celulares de alta gama y equipos electrónicos

Durante la inspección física realizada por la División de Equipajes, el personal advirtió que la pasajera transportaba 109 celulares de alta gama y de último modelo ocultos en su equipaje, además de cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y relojes smartwatch.

El hallazgo confirmó que los artículos no habían sido declarados al ingresar al país, lo que constituye una infracción aduanera. El valor total de los equipos supera los S/400.000, según informó la Sunat.

Intervención fiscal por delitos aduaneros y detención

El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de los equipos y la detención de la pasajera para las diligencias correspondientes.

La medida se adoptó tras confirmarse que los productos tenían presunto destino comercial y no habían cumplido con las obligaciones tributarias exigidas para su ingreso al país.

Balance anual de incautaciones y alerta a viajeros

La Sunat informó que, en lo que va del año, se han incautado más de 300 celulares valorizados en más de S/870.000 a pasajeros que arribaron al mismo terminal aéreo. Durante el año pasado, la cifra superó los 1.150 equipos, por un monto mayor a S/2.8 millones.

A su vez, exhortó a los viajeros a revisar la información disponible en su web y en la App Bienvenido al Perú sobre los artículos que pueden ingresar sin pagar impuestos, los que requieren requisitos y aquellos con restricciones. “La Sunat hizo un llamado a los ciudadanos para que se informen en su web y App ‘Bienvenido al Perú’”, indicó la entidad.