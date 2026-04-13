Exportaciones peruanas marcan fuerte alza, pero siete sectores siguen en rojo: conoce cuáles son

Pese al contexto internacional favorable para los minerales, el desempeño exportador del Perú muestra luces y sombras. En el primer bimestre del año, las exportaciones alcanzaron los US$17.767 millones, con un crecimiento de 33,5% interanual, explicado en gran medida por el alza de los precios del cobre y el oro, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX).

Evolución de las exportaciones peruanas.

El avance estuvo liderado por las exportaciones tradicionales, que sumaron US$14.050 millones, con una expansión de 44,2%, concentrando el 79,1% del total exportado. En tanto, los envíos no tradicionales alcanzaron los US$3.718 millones, con un crecimiento más moderado de 4,2%, equivalente al 21% del total.

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Exportaciones en Perú: siete sectores continúan en rojo

Aunque el desempeño agregado fue favorable, el reporte evidencia que siete de los 15 sectores exportadores analizados registraron caídas en el primer bimestre del año. Los rubros que cerraron en terreno negativo fueron:

Joyería: -78,5%

-78,5% Metalmecánica: -37,4%

-37,4% Confecciones: -11,9%

-11,9% Textil: -8,3%

-8,3% Hidrocarburos: -7,3%

-7,3% Minería no metálica: -7,1%

-7,1% Varios: -0,9%

Adex: Minería lidera, pero algunos rubros retroceden

En los despachos primarios, la minería encabezó el ranking con US$12.639 millones, registrando un crecimiento de 51,3%. En contraste, los hidrocarburos retrocedieron -7,3%, al sumar US$682 millones. La pesca tradicional y el agro tradicional crecieron 3,7% y 61%, respectivamente.

La canasta estuvo compuesta por cobre, oro en bruto, cátodos de cobre refinado, concentrados de minerales, harina de pescado, plomo, plata, zinc, hierro y otros, que aterrizaron en 70 destinos.

China se consolidó como el principal destino de las exportaciones primarias, concentrando el 48%, seguida por India, Canadá y Estados Unidos.Completaron el top ten Estados Unidos, Japón, Suiza, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Brasil.

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No tradicionales: cinco sectores no tradicionales cerraron en rojo

En el segmento no tradicional, la agroindustria lideró con US$1.995 millones, aunque con una tasa de crecimiento moderada de 3,8%. Le siguieron los sectores químico (US$411 millones), pesca para consumo humano directo (US$376 millones) y siderometalurgia (US$363 millones). No obstante, rubros como confecciones, textil, metalmecánica y ía continuaron mostrando resultados negativos.

Su portafolio de uvas, arándanos, mangos, pota, alambre de cobre refinado, paltas, fosfatos de calcio natural, zinc sin alear y otros llegó a 140 mercados. El líder fue Estados Unidos (US$1.302 millones) al experimentar un alza de 1%. Le siguieron Países Bajos, China, Chile, México, Colombia, Ecuador, España, Corea del Sur y Bolivia.

Las frutas concentraron alrededor de 64.6% del valor exportado en febrero de 2026.

Solo en febrero, cinco sectores no tradicionales cerraron en rojo, con una nueva caída de las confecciones, que profundizaron su contracción tras retroceder también en enero: joyería (-76,1%), prendas de vestir (-15%), textil (-7%), metalmecánica (-7%) y agroindustria (-0,1%).

Aun con uno de los mayores crecimientos interanuales del último año registrado en febrero de 2026, el informe de CIEN-ADEX señala que el desafío pendiente es avanzar hacia un crecimiento más equilibrado y sostenible, con mayor participación sectorial.

Ante este escenario, el presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió que el crecimiento exportador no debe depender únicamente de factores coyunturales como los altos precios de los minerales. En ese sentido, instó a acelerar la agenda pendiente del país, priorizando la mejora de la infraestructura, la reducción de los sobrecostos logísticos, el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad jurídica, condiciones clave para atraer inversión y sostener el desempeño del sector externo.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar a las pequeñas empresas exportadoras, que concentran una importante participación en el empleo, pero siguen siendo altamente vulnerables debido a su dependencia de un solo producto o mercado.