HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
Economía

Petroperú obtiene utilidad de US$ 208,4 millones en el primer cuatrimestre de 2026

La petrolera estatal atribuye este resultado a la mayor eficiencia operativa y la reducción de costos, incluyendo una disminución del 45,4% en costos de ventas hasta abril de 2026.

Petroperú registra utilidad de US$ 208,4 millones al cierre de abril y revierte pérdidas del 2025.
Petroperú registra utilidad de US$ 208,4 millones al cierre de abril y revierte pérdidas del 2025. | Petroperú
Escuchar
Resumen
Compartir

Petroperú reportó una utilidad neta de US$208,4 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, resultado que marca un cambio frente a las pérdidas registradas en el mismo periodo del año pasado y que la empresa atribuye a una mayor eficiencia operativa y la reducción de costos.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la petrolera estatal, entre enero y abril de este año también obtuvo un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$395 millones. En comparación, durante el mismo periodo de 2025 registró una pérdida neta de US$197 millones.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

lr.pe

La empresa señaló que este desempeño responde a las medidas implementadas para optimizar su cadena de valor y sistema de abastecimiento, además de una gestión más eficiente de inventarios y costos operativos.

Uno de los factores que impulsó la mejora fue la reducción del 45,4% en los costos de ventas al cierre de abril de 2026, lo que contribuyó a fortalecer los resultados financieros de la compañía.

Estos resultados se producen en medio del proceso de recuperación financiera que atraviesa Petroperú tras los problemas de liquidez y las pérdidas acumuladas en los últimos años. La empresa sostuvo que continúa atendiendo sus obligaciones de corto plazo mientras avanza con acciones orientadas a mejorar su sostenibilidad económica.

PUEDES VER: Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

lr.pe

A través de un comunicado, la administración de la estatal reafirmó su compromiso de seguir ejecutando medidas operativas, técnicas, administrativas y financieras para consolidar su recuperación y fortalecer su papel en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Petroperú concretó su cuarta exportación de ácido sulfúrico a Chile

En línea con esta estrategia de fortalecimiento, la empresa estatal informó que concretó su cuarta operación de exportación de este insumo químico hacia los puertos chilenos de Mejillones y Barquito. En esta ocasión, embarcó cerca de 19.000 toneladas métricas (TM) de ácido sulfúrico a bordo del buque tanque Concon Trader.

Con esta operación, el volumen acumulado exportado por Petroperú desde 2025 alcanza aproximadamente 75.000 toneladas métricas, según detalló la compañía.

La estatal destacó que estos envíos reflejan la capacidad operativa de la Refinería Talara para atender la demanda de mercados internacionales y cumplir con estándares de calidad respaldados por certificaciones de laboratorio con acreditación internacional.

PUEDES VER: Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

lr.pe

Expansión de exportaciones

Petroperú señaló que viene fortaleciendo sus actividades comerciales fuera del país mediante la exportación de combustibles y derivados hacia diversos destinos de la región y otros mercados.

Desde 2025 y durante los primeros meses de 2026, la empresa ha realizado operaciones comerciales con países como Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, además de mercados del Caribe y Estados Unidos.

De acuerdo con la petrolera estatal, durante ese periodo se exportaron más de un millón de barriles de combustibles y derivados líquidos, como parte de una estrategia orientada a generar nuevas oportunidades de negocio y aprovechar la capacidad productiva de la Refinería Talara.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

LEER MÁS
Petroperú: sindicato alerta sobre posible venta del edificio institucional y exige transparencia al Gobierno

Petroperú: sindicato alerta sobre posible venta del edificio institucional y exige transparencia al Gobierno

LEER MÁS
Petroperú: crece preocupación interna por rol de ProInversión y retrasos en beneficios laborales

Petroperú: crece preocupación interna por rol de ProInversión y retrasos en beneficios laborales

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
INEI: mientras pesca creció 1.68% y electricidad 4.59%, esta actividad registró una fuerte caída ¿de cuál se trata?

INEI: mientras pesca creció 1.68% y electricidad 4.59%, esta actividad registró una fuerte caída ¿de cuál se trata?

LEER MÁS
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025