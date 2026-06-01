Petroperú obtiene utilidad de US$ 208,4 millones en el primer cuatrimestre de 2026

Petroperú registra utilidad de US$ 208,4 millones al cierre de abril y revierte pérdidas del 2025. | Petroperú

Petroperú registra utilidad de US$ 208,4 millones al cierre de abril y revierte pérdidas del 2025. | Petroperú

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Petroperú reportó una utilidad neta de US$208,4 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, resultado que marca un cambio frente a las pérdidas registradas en el mismo periodo del año pasado y que la empresa atribuye a una mayor eficiencia operativa y la reducción de costos.

De acuerdo con la petrolera estatal, entre enero y abril de este año también obtuvo un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$395 millones. En comparación, durante el mismo periodo de 2025 registró una pérdida neta de US$197 millones.

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La empresa señaló que este desempeño responde a las medidas implementadas para optimizar su cadena de valor y sistema de abastecimiento, además de una gestión más eficiente de inventarios y costos operativos.

Uno de los factores que impulsó la mejora fue la reducción del 45,4% en los costos de ventas al cierre de abril de 2026, lo que contribuyó a fortalecer los resultados financieros de la compañía.

Estos resultados se producen en medio del proceso de recuperación financiera que atraviesa Petroperú tras los problemas de liquidez y las pérdidas acumuladas en los últimos años. La empresa sostuvo que continúa atendiendo sus obligaciones de corto plazo mientras avanza con acciones orientadas a mejorar su sostenibilidad económica.

A través de un comunicado, la administración de la estatal reafirmó su compromiso de seguir ejecutando medidas operativas, técnicas, administrativas y financieras para consolidar su recuperación y fortalecer su papel en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Petroperú concretó su cuarta exportación de ácido sulfúrico a Chile

En línea con esta estrategia de fortalecimiento, la empresa estatal informó que concretó su cuarta operación de exportación de este insumo químico hacia los puertos chilenos de Mejillones y Barquito. En esta ocasión, embarcó cerca de 19.000 toneladas métricas (TM) de ácido sulfúrico a bordo del buque tanque Concon Trader.

Con esta operación, el volumen acumulado exportado por Petroperú desde 2025 alcanza aproximadamente 75.000 toneladas métricas, según detalló la compañía.

La estatal destacó que estos envíos reflejan la capacidad operativa de la Refinería Talara para atender la demanda de mercados internacionales y cumplir con estándares de calidad respaldados por certificaciones de laboratorio con acreditación internacional.

Expansión de exportaciones

Petroperú señaló que viene fortaleciendo sus actividades comerciales fuera del país mediante la exportación de combustibles y derivados hacia diversos destinos de la región y otros mercados.

Desde 2025 y durante los primeros meses de 2026, la empresa ha realizado operaciones comerciales con países como Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, además de mercados del Caribe y Estados Unidos.

De acuerdo con la petrolera estatal, durante ese periodo se exportaron más de un millón de barriles de combustibles y derivados líquidos, como parte de una estrategia orientada a generar nuevas oportunidades de negocio y aprovechar la capacidad productiva de la Refinería Talara.