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Economía

MEF autoriza S/20,6 millones para financiar bono a docentes investigadores de universidades públicas

Esta medida, basada en la Ley Universitaria, busca incentivar la investigación en la educación superior y solo beneficiará a profesores ordinarios reconocidos por el Ejecutivo.

MEF destina S/20.6 millones a Bonificación Especial para el Docente Investigador.
MEF destina S/20.6 millones a Bonificación Especial para el Docente Investigador. | Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 20 millones 645,573 soles a favor de 47 universidades públicas para financiar la implementación de la bonificación especial para docentes investigadores, un beneficio que alcanzará a 611 profesores durante el 2026.  

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 063-2026-EF, en el marco de lo dispuesto por la Ley Universitaria y el presupuesto público vigente, como parte de una política orientada a fortalecer la investigación en la educación superior. 

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Bono para docentes investigadores: quiénes acceden y bajo qué condiciones 

Este beneficio está dirigido exclusivamente a docentes ordinarios que tengan la condición de investigadores, es decir, profesores nombrados en universidades públicas que han sido reconocidos bajo criterios establecidos por el Ejecutivo

Los recursos serán transferidos desde el presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) hacia las universidades públicas, específicamente para cubrir gastos en personal y obligaciones sociales, dentro de la categoría vinculada a la formación universitaria de pregrado.  

La bonificación forma parte de la implementación del artículo 86 de la Ley Universitaria, que promueve incentivos para quienes desarrollan actividad científica.

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Cabe recordar que en marzo de 2026 el Ejecutivo aprobó, mediante otro decreto supremo, los montos, criterios y condiciones de esta bonificación especial para docentes investigadores, estableciendo el pago de hasta S/4.434 mensuales según categoría. Con la transferencia autorizada ahora, se asegura el financiamiento necesario para que este beneficio empiece a pagarse efectivamente desde abril.

Condiciones para recibir el bono docente universitario

  • Estar registrado en el sistema administrativo correspondiente
  • Cumplir con la categoría y régimen de dedicación exigidos
  • No ejercer cargos incompatibles como rector o vicerrector
  • No estar suspendido ni excluido del registro nacional de investigación
  • Quienes trabajen en más de una universidad pública solo podrán percibir el bono en una de ellas.

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Montos del bono según categoría docente

  • Docente principal a tiempo completo o dedicación exclusiva: S/4.434,91
  • Docente asociado a tiempo completo o dedicación exclusiva: S/2.910,25
  • Docente auxiliar a tiempo completo o dedicación exclusiva: S/2.616,50.
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