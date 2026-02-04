Seco de cabrito, plato tradicional del norte del Perú, lidera el ranking de los 100 mejores guisos del mundo elaborado por Taste Atlas 2025 | Foto: Composición LR

Seco de cabrito, plato tradicional del norte del Perú, lidera el ranking de los 100 mejores guisos del mundo elaborado por Taste Atlas 2025 | Foto: Composición LR

Perú vuelve a brillar en la gastronomía internacional con un nuevo logro en la categoría de guisos. Según el ranking de Taste Atlas, el emblemático seco de cabrito ha alcanzado el primer lugar entre los 100 mejores guisos del mundo, obteniendo una destacada puntuación de 4.5 sobre 5. Este reconocimiento es el resultado de las valoraciones de miles de usuarios registrados y verificados por la plataforma gastronómica, reafirmando una vez más la excelencia y el sabor único de la cocina peruana a nivel mundial.

El seco de cabrito es un guiso tradicional del norte de Perú, que se elabora con carne de cabrito cocida en una salsa espesa de cilantro, ajíes, cebolla y especias. Su sabor característico proviene de la combinación de ingredientes frescos que impregnan la carne durante la cocción. Usualmente se acompaña con arroz, guisantes y papas, creando un plato completo y sabroso.

Este platillo refleja la riqueza culinaria del país, que ha ganado reconocimiento mundial, subrayando la proyección internacional de la cocina peruana. Con su creciente presencia en rankings globales, la gastronomía peruana continúa destacándose, mostrando su versatilidad y profundidad frente a otras tradiciones culinarias del mundo.

Seco de cabrito, reconocido como uno de los mejores guisos del mundo por Taste Atlas 2025.

Los 10 mejores guisos del mundo según Taste Atlas

El ranking de Taste Atlas ha colocado al seco de cabrito de Perú en el primer lugar, celebrando una vez más la riqueza y la diversidad de la cocina peruana. Este guiso, con su sabor intenso y lleno de tradición, ha logrado destacarse a nivel global. A continuación, te presentamos los 10 guisos más destacados del mundo, que no solo representan sus respectivas culturas, sino también el arte culinario de cada región.