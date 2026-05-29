Un análisis genético en restos humanos peruanos revela que sociedades costeras ya mantenían movilidad a larga distancia antes de la expansión incaica. | Composición LR/ChatGPT/National Geographic

Un análisis genético en restos humanos peruanos revela que sociedades costeras ya mantenían movilidad a larga distancia antes de la expansión incaica. | Composición LR/ChatGPT/National Geographic

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Un nuevo análisis genético de restos humanos revela que las sociedades de la costa peruana mantuvieron movimientos de larga distancia a través del litoral del Pacífico mucho antes de la expansión incaica. Este hallazgo, liderado por investigadores de la Universidad de Sídney y publicado en la revista Nature Communications, desafía la creencia tradicional de que la movilidad demográfica a gran escala comenzó solo con organizaciones suprarregionales como el Imperio inca.

La investigación combina ADN antiguo, evidencia arqueológica y modelos cronológicos avanzados para trazar patrones migratorios complejos que datan, al menos, del siglo XIII d. C. De esta manera, la arqueología andina actualiza su visión sobre estas poblaciones preincaicas, que no permanecieron aisladas, sino que conectaron territorios diversos varios siglos antes de su incorporación al Tahuantinsuyo.

¿Cómo transforma el ADN antiguo nuestra visión del Perú preinca?

El reciente análisis genético de restos óseos en el Valle del Chincha, ubicado en el litoral sur peruano, demuestra que sus antiguos habitantes compartían marcadores biológicos con grupos asentados a más de 700 kilómetros hacia el norte. Este hallazgo confirma desplazamientos humanos a distancias excepcionales durante aquella época. Así, la investigación corrobora que las costas del Pacífico integraron amplias redes sociales y demográficas mucho antes de la expansión del Imperio incaico.

Esta dinámica poblacional se desarrolló bajo la influencia de un notable núcleo político denominado el Reino del Chincha, una organización que dominó dicho territorio entre los siglos XIII y XV, antes de su anexión por el Tahuantinsuyo. La información científica evidencia que los primeros pobladores de la zona poseían ancestros septentrionales. Por lo tanto, los traslados interregionales constituyeron un factor esencial para el florecimiento y la evolución de este señorío costeño.

Además, los datos arqueogenéticos facilitan el seguimiento de los procesos de mestizaje posteriores. Los primeros habitantes mantenían un linaje septentrional exclusivo, pero las generaciones posteriores exhiben indicios de uniones con grupos nativos de áreas cercanas. El fenómeno señala que las sociedades litorales evitaron el aislamiento; por el contrario, "contribuyeron a nuevas poblaciones mixtas a lo largo de siglos", consolidando una fusión cultural y biológica duradera.

¿Cómo reescriben los rituales y la genética la historia preincaica de la costa?

El análisis revela costumbres culturales profundas que complementan los datos migratorios de los antiguos pobladores. Ciertos restos óseos exhiben deformaciones en el cráneo y restos de pigmento rojo aplicados tras la muerte, ritos que vinculan directamente a los viajeros con las costumbres del norte del Perú. Este hallazgo demuestra que los habitantes no solo transmitieron su material genético, sino que también conservaron y trasladaron su identidad simbólica a través de las regiones.

Por otra parte, la evidencia biológica detectó un osario comunitario donde se practicaba la endogamia consanguínea. Los enlaces conyugales entre parientes directos exponen un sistema organizativo sofisticado diseñado para administrar bienes y preservar la unidad de los clanes. Esta conducta genética ofrece una perspectiva inédita para descifrar la organización política y comunitaria de las civilizaciones prehispánicas antes de la hegemonía de los grandes estados.

Las conclusiones de la investigación reconfiguran el modelo tradicional de la arqueología andina al evidenciar que el litoral albergó un tránsito fluido y redes de intercambio complejas. El territorio funcionó como un núcleo de conexiones interregionales tempranas, lo que desmitifica la idea de un aislamiento previo al Tahuantinsuyo. El reporte final subraya que estas dinámicas de traslado y nupcias “formaron parte de la historia humana mucho antes de las grandes expansiones imperiales”, y traza una ruta renovada para futuros estudios sobre el desarrollo social peruano.