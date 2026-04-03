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Economía

Exportaciones pesqueras para consumo humano directo crecen 125.1% en enero

La pota, representando el 41.5% del total, se consolidó como el principal producto peruano al lograr cerca de US$ 70 millones.

Exportaciones pesqueras fueron impulsadas por el notable desempeño de la pota. Foto: Andina/Composición LR/Chat GPT.
Exportaciones pesqueras fueron impulsadas por el notable desempeño de la pota. Foto: Andina/Composición LR/Chat GPT.

De acuerdo a la Asociación de Exportadores (Adex), los envíos de pesca peruanos para consumo humano directo durante enero de este año sumaron US$ 167 millones, lo que representó una suba del 125.1% respecto al mismo mes de 2025.

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Este resultado favorable se debe a que hubo más disponibilidad del recurso gracias a la mejora de las condiciones del mar. También influyó la alta demanda en mercados internacionales, sobre todo en Asia. Además, los precios promedio subieron, lo que ayudó a aumentar el valor de las exportaciones.

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La notable alza de la pota

Uno de los principales motores fue la pota, cuyas exportaciones crecieron 1,083.7%, alcanzando US$ 69 millones. Este avance se explicó por una mayor disponibilidad del recurso, mejores condiciones del mar, una fuerte demanda desde mercados asiáticos y precios más altos, factores que ayudaron a impulsar los envíos peruanos.

Después de la pota se encuentra el perico con US$ 22.913.000 (296.7%), las ovas de pez volador con US$ 20.612.000 (11.4%), los langostinos con US$ 15.828.000 (18.2%) y las conchas de abanico con US$ 13.399.000 (52%).

Sigue el atún con US$ 11.360.000 despachado en conserva y congelado, la anchoveta US$ 2.587.000 dólares cuyo envío cayó 42.3%, el jurel US$ 2.048.000 y la trucha US$1.988000, entre otros.

Principales destinos de la pesca no tradicional

  • China: US$ 41.835.000
  • Estados Unidos: US$ 35.000.000
  • Corea del Sur: US$ 16.643.000
  • España: US$ 15.679.000
  • Japón: US$ 7.889.000

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Puestos de trabajo directo se incrementaron

En enero de 2026, la pesca y la acuicultura generaron 64,334 empleos directos, según el Cien-Adex. Esta cifra fue 3.3% mayor que la del mismo mes del año pasado. Esto muestra que el sector sigue creciendo y creando más oportunidades de trabajo. Además, confirma su importancia en la economía del Perú.

Para seguir mejorando este sector, se busca hacerlo más competitivo y sostenible. Lucía Rodríguez Zunino, de Adex, explicó que una prioridad es aprobar un proyecto de ley clave. Esta propuesta plantea mantener hasta el 2040 un beneficio tributario del 15% en el Impuesto a la Renta para la acuicultura.

Rodríguez Zunino expresó: “Mediante un trabajo coordinado con entidades públicas y privadas, incluidas las Oficinas Comerciales en el Exterior, promovemos propuestas técnicas que buscan mejorar la regulación y la predictibilidad de los procesos de fiscalización, así como impulsar la innovación productiva y el acceso más eficiente a mercados internacionales”.

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