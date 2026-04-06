Petroperú: En pleno boom del refino, la falta de apoyo del Gobierno hace perder a la petrolera estatal millonarios ingresos

Ante la falta de apoyo estatal, Petroperú no logra capitalizar el auge de precios del refino a diferencia de otras compañías que incrementan sus ingresos gracias al alto margen.

Ante la falta de apoyo estatal, Petroperú no logra capitalizar el auge de precios del refino a diferencia de otras compañías que incrementan sus ingresos gracias al alto margen.

Al cierre del 2025, Petroperú arrojó por primera vez desde el 2021 un ebitda (ganancia operativa) de US$13 millones, una cifra positiva luego de tres años en rojo y una reducción de sus pérdidas de hasta 39% (US$468 millones) frente a los US$773 millones registrados en 2024.

Sin embargo, con el decreto de urgencia 010-2025 promovido por el vacado presidente José Jerí en las postrimerías del 2025, "los resultados financieros de la petrolera al cierre del primer trimestre del 2026 serán negativos", advierte el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), no por fallas operativas, sino por la inacción o presunta intencionalidad del Gobierno.

TE RECOMENDAMOS MESÍAS GUEVARA EN VIVO Y CHEMA SALCEDO EN EL RECUERDO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

El principal problema que vive hoy Petroperú es la ausencia de liquidez (dinero inmediato). Sin recursos para adquirir crudo a precios internacionales, Petroperú se ha visto obligada a reducir su nivel de refinación, operando apenas con unos 60.000 barriles diarios frente a una capacidad cercana a los 100.000 barriles en la nueva Refinería de Talara.

"Esta subutilización no solo limita los ingresos, sino que impacta directamente en la estructura financiera de la empresa, elevando su nivel de endeudamiento y deteriorando su imagen pública", señala el gremio.

En diálogo con La República, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, señaló que la impasibilidad del Gobierno está agravando la operatividad de la empresa estatal, y criticó que en medio de la recuperación, el Gobierno no haya destinado recursos para sostener las operaciones de Petroperú y aumentar la producción de combustibles.

"La Refinería de Talara está parada hoy debido a la falta de recursos que se deriva en el mantenimiento. Hay una indiferencia clarísima de parte del Poder Ejecutivo; se va agudizar el problema. Petroperú a pesar de sus limitaciones todavía tiene para producir, pero ahora será más grave. Tendrá que importar más caro lo que demanda el mercado nacional", indicó.

Desde el gremio de trabajadores de la petrolera advierten que esta inacción haría ver a Petroperú ineficiente, lo cual no refleja su situación real.

Margen de refino se eleva a niveles históricos y el Gobierno no lo aprovecha

En la industria petrolera, las empresas integradas verticalmente, es decir, aquellas que operan en exploración, refinación y comercialización, cuentan con tres principales fuentes de ingresos como la explotación de lotes petroleros, la refinación de crudo y la venta minorista de combustibles.

De estas, la refinación suele ser la de menor rentabilidad, con márgenes que en condiciones normales rondan los US$15 por barril. Sin embargo, este escenario ha cambiado. Durante la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, los márgenes de refino, que resultan ser la ganancia obtenida por procesar crudo, se dispararon hasta llegar a los US$50 por barril.

Una situación similar se observa actualmente con la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que a todas luces abre una ventana de alta rentabilidad para las refinerías en operación.

A diferencia de 2022, cuando la Nueva Refinería de Talara aún no estaba operativa y Petroperú se vio obligada a importar combustibles caros que luego vendía con descuentos por disposición del Gobierno, generando pérdidas; hoy el país sí cuenta con una infraestructura moderna capaz de capturar estos altos márgenes que a la fecha se han incrementado un 233% .

Sin embargo, ante la falta de apoyo del Gobierno, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, indicó a La República que "se está perdiendo una oportunidad valiosa de capitalizar esos ingresos al tener limitada la refinería por falta de capacidad de comprar crudo para procesarlo". "Talara es una de las 13 refinerías más avanzadas del mundo y tiene un margen de refinación mayor porque trata crudo pesado. Es una paradoja", observó.

Enfatizó que Petroperú "está en cuidados intensivos", debido que el "apoyo no se ha dado como debe ser y se ha manejado a la petrolera de una manera poco responsable".



El Crack321, que es el referente de ganancias de refinación en el mundo, se elevó de US$15 a US$50.

Según pudo conocer este diario, al promediar las 10:00 a.m. de ayer domingo 5 de abril, la Refinería de Talara se paralizó debido a la falta de mantenimiento en sistemas críticos, como la planta desalinizadora de agua de mar, indispensable para el proceso de refinación.

"Estamos trabajando en recuperar la operación de la planta desalinizadora y ver que otras actividades críticas se puede realizar con los recursos disponibles", apuntó una fuente de la empresa.

Hoy con la guerra en Medio Oriente, los márgenes de refino con niveles cercanos a los US$50 por barril, están muy por encima del promedio histórico de US$15, siendo una oportunidad excepcional para empresas refinadoras, que ya está siendo aprovechada por competidores regionales, refrendó el STAPP.

"Se invirtieron más de US$6.000 millones en una Refinería de primer nivel, pero hoy no se cuenta con los fondos necesarios para operarla a plena capacidad", agregó.

Además, la estrategia del Gobierno de ofrecer garantías para que Petroperú acceda a financiamiento en el mercado resulta insuficiente y tardía, señalan desde el gremio, ya que estos procesos pueden demorar semanas o meses, periodo en el que la empresa podría verse obligada a paralizar operaciones por falta de recursos. Remarcan que el contexto político, marcado por la cercanía de elecciones, incrementa la incertidumbre entre potenciales prestamistas.

Petroperú: inyección de recursos o mayor deterioro

Frente a este panorama, plantean que la solución más viable es una inyección directa de liquidez para reactivar la compra de crudo y aprovechar el contexto internacional favorable, junto con medidas para mejorar la gobernanza de la empresa.

Esta semana, el Gobierno anunciaría las medidas que ayudarían a Petroperú, sin embargo la principal expectativa es el anuncio de un aporte de capital a la empresa y la derogatoria del decreto de urgencia 010-2025, lo cual aún no se ha concretado pese a anuncios previos. El propio presidente Balcázar adelantó a los gremios sindicales con quienes se reunió que el decreto se iba a derogar y que se la estaba "jugando por Petroperú", pese a las presiones empresariales.

Sin embargo, días después el presidente del Consejo de Ministros José Luis Arroyo descartó que el Ejecutivo derogue el decreto. Recordemos que antes de asumir el mandato, siendo congresista, Balcázar firmó un proyecto de ley como coautor para eliminar esta disposición que impulsó el régimen de José Jerí, abriendo así el camino de la privatización de la petrolera.

"Importar combustibles refinados implica pagar el valor agregado por terceros, mientras que adquirir crudo permitiría generar ese margen dentro del país, contribuyendo a la mejora de la balanza comercial y a la recaudación fiscal", advirtió el secretario general del STAPP, José Luis Saavedra.

Otro riesgo inmediato es que el alza internacional de los combustibles, impulsada por el contexto de guerra en Irán, tendrá efectos directos sobre la balanza comercial del país. En lugar de depender de combustibles más caros, el Perú podría estar comprando crudo y capturando el margen de refino que actualmente favorece a otras empresas privadas del mercado.

De debilitarse a la empresa se podría agravar problemas económicos como pobreza, crisis e inflación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

"Esto es un atentado a la economía. La consecuencia es que se disparará la inflación y se afectará el crecimiento de la economía. Mantener el decreto 010-2025 deja sin rumbo a Petroperú", señaló Narvaez.

Gamio remarca que ello "afectará la canasta de productos básicos de las familias peruanas", peor aún debido a que, a la fecha, "no existe un plan claro de contingencia".