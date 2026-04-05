Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) empezó la primera convocatoria 2026 del programa Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio, con el objetivo de que familias con terreno inscrito puedan acceder a una vivienda digna mediante un subsidio directo del Estado.

El apoyo económico asciende a S/33.000 y se otorga de forma gratuita, sin obligación de devolución. La distribución abarca las 24 regiones, con mayor número de bonos en Lima y Callao, Piura, San Martín, Ica, Áncash y La Libertad.

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Bonos Familiares Habitacionales (BFH) 2026

La convocatoria contempla la entrega de 14.880 Bonos Familiares Habitacionales en las 24 regiones del país. La distribución prioriza zonas con mayor demanda habitacional, destacando Lima y Callao con 1.749 bonos, seguidos por Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274), Áncash (1.238) y La Libertad (1.148).

Este subsidio busca facilitar la construcción de viviendas para familias que ya cuentan con terreno propio, permitiendo ampliar la cobertura del programa a nivel nacional.

Valor del BFH y montos diferenciados por región

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor base de S/33.000, equivalente a seis UIT, y se entrega sin devolución. Sin embargo, existen incrementos especiales en regiones donde los costos de construcción son mayores.

En Madre de Dios el subsidio alcanza S/38.610 (+17%); en Amazonas y Cajamarca llega a S/37.620 (+14%); y en Huánuco y Pasco asciende a S/37.290 (+13%). Asimismo, el bono aumenta si en el grupo familiar hay una persona con discapacidad severa que utiliza silla de ruedas, con el fin de adecuar la vivienda a sus necesidades.

Requisitos para postular al programa Techo Propio

Las familias que deseen acceder al beneficio deben conformar un grupo familiar, contar con un terreno inscrito en Registros Públicos, no poseer otra vivienda o terreno y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.

Además, el ingreso familiar mensual no debe superar los S/2.706 y se exige acreditar un ahorro mínimo de S/2.475 como parte del proceso de postulación.

Centros autorizados y orientación gratuita

La inscripción se realiza en centros autorizados del programa Techo Propio. También se puede recibir orientación en la Vitrina Inmobiliaria, ubicada en jirón Camaná 199, Cercado de Lima.

El sector recordó que todos los trámites e información del programa son completamente gratuitos y habilitó la línea 0800-12-200 para consultas de la ciudadanía.