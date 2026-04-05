HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

El Gobierno inició la convocatoria 2026 del programa Techo Propio para familias que cuentan con un terreno. Conoce los requisitos, los montos especiales por región y dónde iniciar el proceso de inscripción sin costo.

Gobierno lanza convocatoria 2026 de programa Techo Propio para familias con terreno.
Gobierno lanza convocatoria 2026 de programa Techo Propio para familias con terreno.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) empezó la primera convocatoria 2026 del programa Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio, con el objetivo de que familias con terreno inscrito puedan acceder a una vivienda digna mediante un subsidio directo del Estado.

Únete a nuestro canal de política y economía

El apoyo económico asciende a S/33.000 y se otorga de forma gratuita, sin obligación de devolución. La distribución abarca las 24 regiones, con mayor número de bonos en Lima y Callao, Piura, San Martín, Ica, Áncash y La Libertad.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

PUEDES VER: ONP inicia pago de pensiones de abril: ¿Cuándo te toca cobrar? Revisa el cronograma, según apellidos

lr.pe

Bonos Familiares Habitacionales (BFH) 2026

La convocatoria contempla la entrega de 14.880 Bonos Familiares Habitacionales en las 24 regiones del país. La distribución prioriza zonas con mayor demanda habitacional, destacando Lima y Callao con 1.749 bonos, seguidos por Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274), Áncash (1.238) y La Libertad (1.148).

Este subsidio busca facilitar la construcción de viviendas para familias que ya cuentan con terreno propio, permitiendo ampliar la cobertura del programa a nivel nacional.

PUEDES VER: SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

lr.pe

Valor del BFH y montos diferenciados por región

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor base de S/33.000, equivalente a seis UIT, y se entrega sin devolución. Sin embargo, existen incrementos especiales en regiones donde los costos de construcción son mayores.

En Madre de Dios el subsidio alcanza S/38.610 (+17%); en Amazonas y Cajamarca llega a S/37.620 (+14%); y en Huánuco y Pasco asciende a S/37.290 (+13%). Asimismo, el bono aumenta si en el grupo familiar hay una persona con discapacidad severa que utiliza silla de ruedas, con el fin de adecuar la vivienda a sus necesidades.

Requisitos para postular al programa Techo Propio

Las familias que deseen acceder al beneficio deben conformar un grupo familiar, contar con un terreno inscrito en Registros Públicos, no poseer otra vivienda o terreno y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.

Además, el ingreso familiar mensual no debe superar los S/2.706 y se exige acreditar un ahorro mínimo de S/2.475 como parte del proceso de postulación.

Centros autorizados y orientación gratuita

La inscripción se realiza en centros autorizados del programa Techo Propio. También se puede recibir orientación en la Vitrina Inmobiliaria, ubicada en jirón Camaná 199, Cercado de Lima.

El sector recordó que todos los trámites e información del programa son completamente gratuitos y habilitó la línea 0800-12-200 para consultas de la ciudadanía.

Notas relacionadas
Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas

Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas

LEER MÁS
Congreso aprueba presupuesto del MEF que recorta subsidios de vivienda más del 50% para 2026

Congreso aprueba presupuesto del MEF que recorta subsidios de vivienda más del 50% para 2026

LEER MÁS
Techo Propio 2025: familias ya pueden inscribirse desde HOY para acceder a uno de los bonos de S/32.100 que entrega el Gobierno a nivel nacional

Techo Propio 2025: familias ya pueden inscribirse desde HOY para acceder a uno de los bonos de S/32.100 que entrega el Gobierno a nivel nacional

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 9 de la Liga 1 2026

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Economía

El viento puede cambiar la matriz energética: Perú tiene potencial eólico para generar más de 20.000 MW, pero solo aprovecha el 5%

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025