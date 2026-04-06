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Política

JNE asegura trabajo transparente en el día de las Elecciones y pide a la población revisar planes de Gobierno

El jefe del JNE, Roberto Burneo, pidió confianza a la ciudadanía porque la entidad realizará un trabajo independiente y transparente.

El presidente del JNE mencionó que la población deberá ejercer un voto responsable y sin presiones. Foto: JNE.
El presidente del JNE mencionó que la población deberá ejercer un voto responsable y sin presiones. Foto: JNE.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aseguró que desde la entidad se realizará un trabajo profesional y transparente el día de los comicios electorales. El jefe de JNE también exhortó a la población a revisar de manera minuciosa las hojas de vida y los planes de Gobierno de los candidatos presidenciales a días de las Elecciones 2026.

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"Confíen porque vamos hacer un trabajo profesional, independiente y transparente para garantizar el voto de la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones, vienen desplegando un equipo de fiscalización en todo el país de lo que se está organizando para estas elecciones”, sostuvo Roberto Burneo.

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El titular del JNE pidió confianza a la ciudadanía porque la entidad que lidera está comprometida con un trabajo independientes y transparente, esto luego de que difundieran falsos comunicados en el que supuestamente la entidad está a favor de algunos partidos políticos.

El organismo electoral mantiene su deber de neutralidad y no efectúa recomendaciones a favor o en contra de alguna organización política.", apunto.

Roberto Burneo demandó que la ciudadanía utilice la plataforma del JNE “voto informado” para que se informe sobre las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos, así como de la cédula de sufragio.

"Estamos en la recta final para el 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, por lo que invocamos a la población de que ingresen a nuestra página voto informado y puedan tener conocimiento de todos los candidatos y a la vez se familiaricen con la cédula de votación para que ejerzan su derecho con responsabilidad", dijo Burneo.

El Tribunal de Honor del Pacto Electoral también se pronunció sobre los comicios y recordó que desde el lunes se encuentra prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación. Recomendó visitar los portales del JNE, ONPE y el Reniec para acceder a la información oficial relacionada a la jornada electoral.

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