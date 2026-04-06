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Economía

Sunat: ingresos tributarios de marzo crecieron 11,6% y alcanzaron más de S/16 millones

Sin embargo, no todos los indicadores fueron positivos. La recaudación de marzo enfrentó algunos contratiempos como el tipo de cambio (caída del dólar en un 5,8%) y los beneficios tributarios.

Con este resultado, el Perú encadena 22 meses de crecimiento sostenido. Foto: Composición LR.
Con este resultado, el Perú encadena 22 meses de crecimiento sostenido. Foto: Composición LR.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en marzo de este año los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/16.682 millones. Esto representa un aumento de 11,6% en comparación con marzo del 2025, y marca 22 meses consecutivos de crecimiento en la recaudación a nivel nacional.

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Ingresos tributarios de marzo de 2026 registraron un aumento de 11,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. Captura: Sunat.

Ingresos tributarios de marzo de 2026 registraron un aumento de 11,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. Captura: Sunat.

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Factores que influyeron positivamente en la recaudación

Entre los factores que favorecieron al incremento de la recaudación en dicho mes se encuentran:

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  • El buen desempeño de la economía en febrero generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, se cumplieron en marzo. El Producto Bruto Interno (PBI) creció aproximadamente 2,8%, mientras que la Demanda Interna (gasto de empresas, hogares y Estado) aumentó 4,3%.
  • Los resultados positivos de la campaña de Regularización Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2025, que comenzó el 26 de marzo y se extenderá hasta el 10 de junio, han sido impulsados por el sector minería.
  • El aumento en los precios de los principales metales que exporta el país, especialmente el cobre y el oro, ha generado mayores ingresos para las empresas. Esto ha elevado la base sobre la que se calculan los impuestos y, en consecuencia, sus pagos mensuales a cuenta del Impuesto a la Renta.
  • Gracias a las acciones de la Sunat para reducir las brechas tributarias, junto con su trabajo diario, se logró recuperar una cantidad importante de dinero por el pago de impuestos que estaban pendientes.
Las importaciones registraron un significativo crecimiento de 19,7%. Captura: Sunat.

Las importaciones registraron un significativo crecimiento de 19,7%. Captura: Sunat.

¿Qué factores frenaron la recaudación?

Hay factores que influenciaron de manera negativa en la recaudación de marzo de 2026. Entre las principales se encuentran:

  • La reducción del tipo de cambio en 5,8% frente al mismo mes del año anterior afectó la recaudación relacionada con las importaciones, así como los ingresos mensuales que declaran los exportadores.
  • El Decreto Legislativo N.º 1634 permitió un fraccionamiento especial de las deudas tributarias administradas por la Sunat. También la Ley N.º 31903, que autoriza a las MYPE a disponer libremente de los fondos de sus cuentas de detracciones.

Desempeño por sectores

Impuesto a la Renta: En marzo se recaudaron S/ 9,618 millones, que representa un crecimiento de 17,1%.

Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación del IGV alcanzó S/ 8.300 millones en marzo, importe que representó un crecimiento de 8,7% frente al mismo mes de 2025.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Alcanzó S/ 950 millones en marzo, monto que representó un aumento de 24% respecto a marzo del año pasado.

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Otros ingresos: cifras importantes para el crecimiento de la recaudación

La recaudación de este rubro llegó a S/ 1.007 millones, lo que significó un aumento de 10,7% en comparación con marzo de 2025. Este resultado muestra un mejor desempeño en los ingresos de esta categoría. Además, refleja una mayor recaudación frente al año anterior.

En cuanto al Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia, incluido dentro de otros ingresos, se recaudaron S/ 117 millones en marzo. Este monto forma parte del total obtenido en este rubro. De esa manera, se evidencia su aporte al crecimiento registrado.

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